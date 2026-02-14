Alex De Minaur heeft zaterdagmiddag de halve finale op de ABN AMRO-Open gewonnen. De Australiër was te sterk voor de Fransman Ugo Hubert (6-4, 6-3).

De Minaur is de als eerste geplaatste speler bij het toernooi in Rotterdam Ahoy. Door Hubert, die eerder in het toernooi de Guy den Ouden naar huis sloeg, te verslaan haalde de Australiër zijn derde finaleplaats op rij in de Nederlandse havenstad.

De Minaur had vrijdag in de kwartfinale veel moeite met Botic van de Zandschulp, maar won wel in drie sets. De nummer 8 van de wereld verloor vorig jaar in de eindstrijd van Carlos Alcaraz, het jaar daarvoor van Jannik Sinner. Zij zijn er dit jaar niet bij in Ahoy.

De Minaur (26) krijgt zondag een nieuwe kans, tegen Félix Auger-Aliassime of Alexander Boeblik. Zij spelen zaterdagavond tegen elkaar in de andere halve finale. De Canadees was in de kwartfinale te sterk voor Tallon Griekspoor.

Prijzengeld

Door de halve finale te behalen kon De Minaur al iets meer dan 130 duizend euro bijschrijven. Door het halen van de finale en bij de beste twee te zitten gaat dit bedrag flink omhoog. Een tweede plaats levert bijna 248 duizend euro op, terwijl de winnaar er met ruim 460 duizend euro vandoor gaat.