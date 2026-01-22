Novak Djokovic bereikte met weinig inspanning de derde ronde van de Australian Open. De Servische toptennisser rekende in drie sets af met de Italiaan Francesco Maestrelli: 6-3, 6-2 en 6-2. Na afloop van de partij haalde hij een oude vriendschap aan, die hem al twintig jaar steunt in Melbourne.

De 38-jarige Djokovic moet het vaak alleen doen als hij de Australian Open speelt. Zijn gezin blijft vaak thuis, zeker omdat de kinderen naar school moeten. Ook deze editie is de 24-voudig Grand Slam-winnaar alleen in Melbourne. Daar jaagt hij op zijn 25ste titel en zijn tiende eindzege en dat doet hij met behulp van een bijzondere vriendschap. Aan het begin van elke aanwezigheid op de Australian Open knuffelt hij letterlijk met een speciale boom in een van de bekende parken van de Australische start.

'Hij is er altijd voor me'

"Hij houdt me al twintig jaar gezelschap en is er altijd voor me, ook als ik liever niemand anders om me heen heb", verklaarde Djokovic na afloop van zijn zege op Maestrelli. "Natuur is een krachtige bondgenoot en eentje die we tegenwoordig nog weleens vergeten. Ik ga er graag naartoe en praat dan ook met 'm. Maar meer geheimen ga ik niet van 'm delen", lachte hij. De Serviër moest toegeven dat hij nog nooit van Maestrelli gehoord had toen hij hoorde dat hij de Italiaan geloot had in de tweede ronde. "Maar dat gebeurt me de laatste jaren steeds vaker."

Botic van de Zandschulp

De tegenstander in de volgende ronde is niemand minder dan de Nederlander Botic van de Zandschulp. De pupil van coach Raemon Sluiter sloeg in de eerste ronde Brandon Nakashima naar huis en was in de tweede ronde veel te sterk voor de onbekende Chinees Juncheng Shang. Nu komt er dus een clash tussen de Serviër en de Nederlander in de derde ronde van de Australian Open. Pas een keer eerder kwam Van de Zandschulp zo ver in Melbourne. Hij mag zich verheugen op een wedstrijd in de Rod Laver Arena en misschien wel in de sfeervolle avond.

