Botic van de Zandschulp heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Nederlandse toptennisser evenaarde daarmee zijn beste prestatie ooit in Melbourne en mag zich nu opmaken voor een schitterend duel. Niemand minder dan tennislegende Novak Djokovic is zijn volgende tegenstander.

Van de Zandschulp had het geluk dat zijn Chinese tegenstander Juncheng Shang in de eerste ronde van de Grand Slam voor een stuntje had gezorgd. Hij was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Spaanse routiner Roberto Bautista-Agut en mocht als nummer 318 van de wereld het opnemen tegen de veel hoger geplaatste Nederlander. Alleen in de eerste set dwong hij Van de Zandschulp tot het uiterste, maar was de nummer 75 van de wereld de sterkste in de tiebreak.

Novak Djokovic

De tweede set ging razendsnel met 6-2 naar Van de Zandschulp en toen kon de Nederlander zich al een beetje gaan richten op de derde ronde. Toen hij de tweede set in de tas had, sloeg Djokovic zich op een andere baan naar de derde ronde. Hij was veel te sterk voor de Italiaan Francesco Maestrelli en wachtte op zijn volgende tegenstander. Dat werd Van de Zandschulp, die ook de derde set tegen Shang eenvoudig met 6-3 pakte. Zaterdagochtend mag Van de Zandschulp zich meten met de beste tennisser ooit, die 24 keer een Grand Slam won en tien keer de beste was op de Australian Open.

Rod Laver Arena?

Na twee keer op achterafbanen te hebben gespeeld, mag Van de Zandschulp hopen dat hij wordt ingedeeld in bijvoorbeeld hoofdstadion Rod Laver Arena, zeker vanwege de populariteit van Djokovic. Daarover valt later een beslissing. Ook is het nog niet zeker of de twee elkaar ontmoeten in de Australische dagsessie (vroeg in de Nederlandse nacht) of juist een keer een avondsessie krijgen. In het geval dat de organisatie Djokovic en Van de Zandschulp een avondsessie gunt, kunnen de Europese fans zaterdagochtend klaar zitten voor het duel.

