Toptennisster Iga Swiatek heeft met de grootst mogelijke overtuiging Wimbledon op haar naam geschreven. De Poolse vernietigde de Amerikaanse Amanda Anisimova met 6-0 6-0. Haar vader en oudere zus waren in de spelersbox aanwezig, maar één belangrijk persoon miste.

De moeder van de 24-jarige tennisster was niet aanwezig. Swiatek, die alleen de Australian Open nog moet winnen om alle Grand Slams op haar naam te schrijven, heeft een moeizame relatie met haar moeder.

Mysterie rondom moeder

Alles wat Swiatek in haar professionele carrière heeft bereikt, is te danken aan de toewijding van haar ouders, Dorota en Tomasz. Hoewel de zesvoudig Grand Slam-kampioene nog steeds nauw contact onderhoudt met haar vader, blijft haar relatie met haar moeder een mysterie, meldt de Poolse pers.

Swiatek beleefde een van haar zwakste WTA-seizoenen in jaren. Tot voor kort had ze nog geen titel gewonnen, iets wat alleen in haar debuutseizoen in 2019 gebeurde. Die teleurstelling is nu verleden tijd dankzij haar Wimbledon-triomf, haar zesde grandslamtitel, na vier keer Roland Garros en één US Open-winst.

Financiële steunpilaar

Al deze prestaties zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van Swiateks ouders. "De serieuze manier waarop ze de training van hun dochters aanpakten, vergde aanzienlijke financiële middelen, en die last rustte vooral op hun moeder, die een tandartspraktijk had in de buurt van Warschau. Hun vader werkte in de kopieerapparatenbranche - niet bepaald lucratief", schreef de Poolse pers.

Vader Tomasz

Vader Tomasz richtte zich op de sportieve opvoeding van de tennisster. "Haar vader bracht haar en haar zus Agata naar de training, herinnert Artur Szostaczko, Swiateks eerste coach, zich in Super Express. Hoewel beide ouders hard werkten voor het succes van hun dochter, onderhoudt de voormalige nummer één van de wereld momenteel alleen een goede band met haar vader. Swiateks ouders zijn gescheiden toen ze een tiener was.

"Ik heb niet het gevoel dat ik me uit haar sportleven heb teruggetrokken. Om iemand te steunen, hoef je er niet fysiek bij te zijn. Ik was een multitaskende moeder en bracht veel tijd door op de tandartsstoel om de ontwikkeling van beide dochters te financieren", vertelde moeder Dorota aan WP SportoweFakty.

Felicitaties per e-mail

Hoewel Swiateks moeder aangaf dat hun relatie niet ideaal is, gaf ze geen details. "Ik feliciteer mijn dochter altijd met haar titels, meestal per e-mail. Het contact is echter zeer beperkt. Iga is vaak in het buitenland, heeft een druk schema en veel verantwoordelijkheden. Daarnaast spelen ook familiefactoren een rol in onze relatie, maar daar wil ik niet verder op ingaan", benadrukte ze.

Swiatek zelf spreekt zelden over haar moeder. De beste Poolse tennisster ooit heeft haar vader vaak bedankt voor zijn hulp en steun na haar overwinningen. Zulke woorden heeft ze echter niet voor haar moeder.

Het blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd waardoor de relatie binnen het gezin van Swiatek is verslechterd. In de spelersbox van de kersverse Wimbledon-kampioene, op de dag van de finale tegen Amanda Anisimova, zaten alleen Tomasz en Agata. Met hen deelde Swiatek haar vreugde op Wimbledon.

