Carlos Alcaraz staat in de kwartfinale van Wimbledon, maar de Spaanse toptennisser kijkt er niet bepaald naar uit. De man die de laatste twee edities van het grandslamtoernooi won staat namelijk voor een hels karwei. Hij spreekt zelfs van een 'nachtmerrie'.

Dat heeft alles te maken met de tegenstander van Alcaraz. De Spanjaard neemt het in Engeland op tegen de Brit Cameron Norrie. En daar zit hij niet op te wachten, zo bleek tijdens de persconferentie voorafgaand aan de kwartfinale.

Alcaraz vreest voor 'loodzware' klus

"Het is altijd loodzwaar om tegen Cameron te spelen', zo stelt de 22-jarige. "We hebben in het verleden al zware duels uitgevochten. Het is een nachtmerrie om tegen hem te spelen, eerlijk gezegd. Vanaf de eerste bal is het enorm lastig. Ik ben dan ook niet verbaasd dat hij de kwartfinale heeft gehaald."

Nummer 61 van wereldranglijst

Norrie is slechts de nummer 61 van de wereld, maar maakt vooralsnog indruk op Wimbledon. Zo versloeg hij onder meer toptennisser Frances Tiafoe en toonde hij in de achtste finale karakter tegen de Chileen Nicolás Jerry. Dankzij een zenuwslopende vijfsetter stat Norrie nu in de finale tegen de nummer twee van de wereld.

Mentaal ijzersterk

Daar zijn de Britten op Wimbledon natuurlijk dolblij mee. Alcaraz verwacht dinsdag een heksenketel. "Hij speelt thuis, dus het publiek zal achter hem staan. Dat maakt het extra lastig. Ik moet mentaal ijzersterk zijn en de hele wedstrijd gefocust blijven als ik hem wil verslaan

De 22-jarige Spanjaard versloeg in de achtste finales de Rus Andrey Rublev in vier sets. In 2023 en 2024 won hij op het heilige gras. Het maakt hem daarom een van de topfavorieten om ook nu weer te winnen.

Geruchten over liefdesleven

Alcaraz houdt niet alleen op tennisgebied de gemoederen bezig. Er komen ook steeds meer geruchten over zijn liefdesleven naar buiten. Al maanden gondst het van de berichten dat hij en toptennisster Emma Raducanu een setje zouden zijn. Dat wordt echter door beiden ontkent. Wel was Raducanu tijdens de achtste finales aandachtig toeschouwer bij Alcaraz' wedstrijd. Het liefdesleven van de Britse Raducanu is in Engeland zo'n hot topic dat zelfs Norrie een tamelijk bizarre vraag of haar kreeg.

Alles over Wimbledon

