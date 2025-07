Het liefdesleven van toptennisster Emma Raducanu blijft een veelbesproken onderwerp op Wimbledon. De Britse wordt veelvuldig gelinkt met Spanjaard Carlos Alcaraz. Maar ook collega-tennissers krijgen bizarre vragen over de geruchten.

De 22-jarige Raducanu is voor het vernieuwde mixtoernooi van de US Open gekoppeld aan leeftijdsgenoot Alcaraz. Toen de Britse toptennisster ook nog eens aanwezig was tijdens een finale van Alcaraz, versnelde de geruchtenmolen. Op Wimbledon wil iedere journalist het weten: broeit er liefde tussen de twee tennissers?

Bizarre vraag

Alcaraz en Raducanu willen er buiten wat blozende antwoorden en gelach niets over kwijt. Wat doe je dan als journalist? Andere tennissers vragen naar de mogelijke relatie. De Britse nummer twee Cameron Norrie staat in de vierde ronde van Wimbledon. Na zijn gewonnen wedstrijd kreeg hij een bizarre vraag van een journalist.

"Afgezien van het feit dat iedereen hier van tennis houdt, gaat een deel van de roddels over met wie Emma Raducanu aan het daten is. Mag ik vragen of jij met haar aan het daten bent? Kunnen we hier alsjeblieft duidelijkheid over krijgen?", vroeg de journalist aan de 29-jarige Norrie, die overigens zelf al een relatie heeft.

Daten met Raducanu

Norrie kan het bijna niet geloven. "Sorry?", vroeg hij zich af. "Ik probeer erachter te komen wie aan het daten is met Emma Raducanu… Het lijkt rond te gaan bij alle spelers in het herenenkelspel. Ik vroeg me af of jij misschien met haar aan het daten bent, alsjeblieft?"

"Dat ben ik niet, nee. Maar je kunt het haar zelf vragen", antwoordt de nummer 52 van de wereld terug. Norrie is bezig aan een goed Wimbledon. Hij won in lastige partijen van Roberto Bautista Agut, Frances Tiafoe en Mattia Bellucci. In de vierde ronde speelt hij zondag tegen de Chileense qualifier Nicolás Jarry.

