Carlos Alcaraz plaatste zich zondag voor de kwartfinales op Wimbledon en daarmee sloeg hij zich de recordboeken in. Dat is een machtige prestatie van de Spanjaard, want hij troeft een rijtje tennishelden af, waaronder zijn idool Rafael Nadal.

Alcaraz bereikte zondagavond de kwartfinale van Wimbledon door Andrey Rublev te verslaan. De Rus kwam in eerste instantie nog wel met 1-0 voor, maar door drie sets op rij te winnen, stootte de Spanjaard door naar de volgende fase van het grastoernooi.

Wimbledon opnieuw in de ban van liefdesgerucht na bijzonder bezoek van toptennisster Wimbledon nadert langzaamaan de sportieve ontknoping van het tennistoernooi, maar ook alle ontwikkelingen op de tribunes houden de fans bezig. Tijdens de wedstrijd tussen Carlos Alcaraz en Andrey Rublev was zondagavond een bekende toptennisster aanwezig en dat voedt weer de nodige liefdesgeruchten.

Daarmee haalde hij voor de twaalfde keer de kwartfinale van een grandslamtoernooi, waardoor hij nu de jongste ooit is die dat wist te bereiken. Vijf keer leidde die kwartfinale tot een uiteindelijke titel voor Alcaraz.

Rijtje vol met tennislegendes

In het rijtje met jongste spelers ooit die de kwartfinale van 12 Grand Slams haalden, staan alleen maar grote namen. Allemaal waren ze 22 jaar, maar het verschil zit hem in het aantal dagen. Zo was Alcaraz 56 dagen oud in zijn 22e levensjaar. De nummer twee is Björn Borg die op de US Open van 1976 22 jaar en 84 dagen oud was. Boris Becker staat derde (22 jaar en 216 dagen), op nummer vier staat Nadal (22 jaar en 230 dagen) en Mats Wilander completeert de rij (22 jaar en 304 dagen oud).

Carlos Alcaraz becomes the youngest man in the Open Era to reach 12 Grand Slam singles Quarterfinals.



1. Alcaraz - 22 years, 56 days old.



2. Borg - 22 years, 84 days old.



3. Becker - 22 years, 216 days old.



4. Nadal - 22 years, 230 days old.



5. Wilander - 22 years, 304… pic.twitter.com/lNch0ERliS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2025

Records

In totaal staat Alcaraz nu op 21 ATP-titels in zijn nog jonge carrière. Dit jaar gaat hij op Wimbledon op jacht naar de derde zege op rij. In 2023 en 2024 wist hij het grastoernooi al te winnen. Om hoop te mogen houden op een nieuwe titel op het heilige gras in Londen zal hij dinsdag in de kwartfinales het thuispubliek in rouw moeten dompelen. Alcaraz treft daarin namelijk Cameron Norrie, de enige overgebleven Brit.

Tierende tennisser is tegenstander helemaal zat en barst in woede uit op Wimbledon: 'Dát is het echte probleem' Het Wimbledon-avontuur van qualifier Nicolás Jarry is voorbij. Hij verloor in een marathonpartij van thuisspeler Cameron Norrie. Het ging er bij vlagen behoorlijk onvriendelijk aan toe.

Records

Alcaraz heeft nog een aantal records. Zo is hij samen met Novak Djokovic en Rod Laver de enige speler die twee Grand Slams won nadat hij één of meer matchpoints tegen kreeg. Ook is hij de jongste speler die een ATP 250-toernooi, een ATP 500-toernooi en de US Open wist te winnen. Daarnaast was Alcaraz op zijn negentiende de jongste speler ooit die nummer één van de wereld werd op de ATP-rankings.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.