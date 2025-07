Carlos Alcaraz zette zijn ongeslagen status op Wimbledon voort met een overwinning op Andrey Rublev. Buiten de baan liep de Spaanse topfavoriet echter tegen een onverwachte nederlaag aan. Het zorgde na afloop van zijn partij op Centre Court voor een lach op de gezichten van de toeschouwers.

Het was geen eenvoudige klus tegen Rublev, die bekendstaat om zijn agressieve speelstijl. Na een moeizame start waarin de eerste set na een spannende tiebreak verloren ging, herpakte Alcaraz zich knap. De volgende drie sets werden gewonnen met 6-3, 6-4 en 6-4, waardoor hij zich plaatste voor de kwartfinales. De partij tegen de Russische toptennisser toonde opnieuw de mentale weerbaarheid van Alcaraz.

Met deze zege zette Alcaraz zijn ongeslagen status op Wimbledon voort. De laatste keer dat hij verloor op het Londense gras was in 2022, toen hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Nick Kyrgios. Sindsdien heeft de Spanjaard de laatste tweede edities op zijn naam geschreven, waardoor hij al bijna drie jaar ongeslagen is op het iconische grastoernooi.

Carlos Alcaraz blijft onverslaanbaar op Wimbledon en verplettert emotionele Rus Carlos Alcaraz is nog altijd op weg zijn titel op Wimbledon met succes te verdedigen. In een lastige partij won hij in de vierde ronde van Andrey Rublev. De Spanjaard plaatst zich voor de kwartfinale.

Golfbattle tussen Alcaraz en Murray

Maar buiten de lijnen verliep het voor Alcaraz minder soepel. Tijdens een recent golfduel met Andy Murray moest hij zijn meerdere erkennen in de Britse tennislegende. "Ik kan het me niet herinneren", grapte hij na afloop tegen Rublev over het potje golf. "We speelden bij hem thuis, dus het zou wel erg zijn als ik hem daar zou verslaan. Ik heb hem één keer laten winnen. Ik heb van hem verloren als speler, als coach, met golf... Ik ga niet meer tegen hem spelen", sprak Alcaraz de gepensioneerde tennisser met een knipoog toe.

Alcaraz liet ook weten dat hij het heerlijk vindt om op zijn vrije dagen te golfen en binnenkort weer een potje met Murray wil spelen. "We staan 1-1 gelijk, dus ja, we moeten nog een keer spelen. Ik weet dat hij een drukke agenda heeft, maar ik zal proberen een golfronde te organiseren. Negen holes en dan zien we wel wie er wint", klonk de Spanjaard vastberaden. Zo blijft de vriendschap en gezonde rivaliteit tussen de twee ook buiten het tennisveld springlevend.

Wimbledon opnieuw in de ban van liefdesgerucht na bijzonder bezoek van toptennisster Wimbledon nadert langzaamaan de sportieve ontknoping van het tennistoernooi, maar ook alle ontwikkelingen op de tribunes houden de fans bezig. Tijdens de wedstrijd tussen Carlos Alcaraz en Andrey Rublev was zondagavond een bekende toptennisster aanwezig en dat voedt weer de nodige liefdesgeruchten.

Alcaraz blikt vooruit op kwartfinale tegen Britse opponent

Ondanks de luchtige rivaliteit op de golfbaan blijft de focus van Alcaraz natuurlijk gericht op zijn tennisprestaties. In de kwartfinales van Wimbledon neemt hij het op tegen Cameron Norrie, de als 61ste geplaatste Britse speler. Alcaraz kijkt uit naar deze ontmoeting. "Ik speel weer tegen een Brit, daar ga ik van genieten. De kwartfinales op Wimbledon zijn speciaal. Het is een cadeau om op deze prachtige baan te staan, dus ik moet er alles uithalen."

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.