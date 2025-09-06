Toptennisster Aryna Sabalenka voegde onlangs oud-dubbelspeler Max Mirnyi toe aan haar team. De coach moest eerder een ingrijpende operatie ondergaan en geeft nu een update over zijn gezondheid.

De samenwerking tussen de twee is erg succesvol. Sabalenka heeft namelijk voor de derde keer de finale van de US Open bereikt. De coach is terug van weggeweest. Hij moest in 2023 namelijk een hersentumor laten verwijderen.

Mirnyi sprak nooit publiekelijk over de ingreep, maar in New York doet hij voor het eerst zijn verhaal. De 48-jarige legt uit dat hij nog niet wist of de tumor goed- of kwaadaardig toen hij geopereerd werd. "Ze zeiden voor de zekerheid dat het kwaardaardig was en hebben het heel zorgvuldig verwijderd."

"Daarna ging het weefsel naar drie of vier labaratorium, waar het werd onderzocht. Ze wisten niet meteen wat het was", vervolgt de voormalig nummer één van de wereld. "Nu is de behandeling klaar. Gedurende 2024 moest ik nog op controles komen om agressieve tumoren op te sporen. Gelukkig is alles nu stabiel. Ik voel me goed en ben dankbaar dat ik hier op de US Open kan zijn."

Mirnyi won zelf vijf titels op het grandslamtoernooi in New York: twee keer in de dubbel en drie keer de gemengde dubbel.

Finale

Sabalenka is titelverdediger in New York, maar won sindsdien geen titel meer op een Grand Slam. In de finales van de Australian Open en Wimbledon verloor ze verrassend en op Roland Garros werd ze in de halve finales uitgeschakeld. In New York krijgt ze dus alsnog haar kans om van 2025 een mooi jaar te maken en een prijs te pakken. Ze neemt het in de eindstrijd op tegen Amanda Anisimova.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.