Sinds november 2024 is Aryna Sabalenka (27) de nummer 1 van de WTA-ranking en de Belarussische heeft heeft ook drie grandslamtoernooien op haar naam. Ze voelt zich zo sterk en oppermachtig dat ze het wel aandurft om een partij te spelen tegen een mannelijke proftennisser.

In New York heeft Sabalenka de finale bereikt van het US Open. In een persconferentie sprak ze over de 'Battle of the Sexes' die ze van plan is te voeren tegen de Australische tennisser Nick Kyrgios (30).

Ze zei dat ze Kyrgios een stevig pak rammel gaat geven. Of in het Engels: "I will kick his ass".

Zusjes Williams

Wanneer de confrontatie precies plaatsvindt is nog niet bekend. Volgens Express hebben de tennissers het begin van 2026 op het oog, mogelijk in Hongkong. Welke regels de twee gaan hanteren is eveneens onhelder.

Ooit speelden tennislegendes Serena Williams en Venus Williams een setje tegen de tennisser Karsten Braasch. Dat gebeurde op de baan van het Australian Open in 1998. De Duitser was destijds de nummer 203 van de wereld. Hij versloeg de vrouwen met 6-1 en 6-2.

Nick Kyrgios

De vraag is of Kyrgios wel fit genoeg is voor de showdown, ook al is het maar een demonstratiepotje. De Australische bad boy sukkelt van blessure naar blessure. Hij sloeg om die reden drie grandslams op rij over dit jaar. Bij het Australian Open, begin 2025, werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. In de laatste drie jaar speelde de Wimbledon-finalist van 2022 slechts zes duels.

Spektakel

Sabalenka kijkt er desondanks naar uit. "Nou, ik vind het een geweldig idee. Het wordt een spektakel om naar te kijken en het wordt erg amusant, zeker tegen iemand als Nick. Ik denk oprecht dat ik ga winnen. Ik ga die baan op en doe dan mijn uiterste best om hem te vloeren."

"Als ik win is dat te gek. Maar we weten nog niet waar de partij gaat plaatsvinden. We zijn op zoek naar een plek waar veel mensen kunnen komen kijken. En dan voeren we de druk flink op bij Nick."

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.