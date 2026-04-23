De vrije val van de geplaagde toptennisser Grigor Dimitrov houdt maar aan. De voormalig nummer drie van de wereld beleefde donderdag misschien wel het dieptepunt van zijn lange en rijke carrière. Door zijn nederlaag in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Madrid valt hij nu uit de top-150 van de wereld.

De 34-jarige Dimitrov zit qua leeftijd in de herfst van zijn carrière, maar liet vorig jaar op Wimbledon zien nog altijd de top te kunnen verslaan. Hij stond met 2-0 voor in sets tegen Jannik Sinner, maar moest toen jammerlijk opgeven met een blessure aan zijn borstspier. Zijn fantastische spel tegen Sinner is jammerlijk ook het laatste hoogtepunt geweest van de Bulgaar. Sterker nog: zijn vrije val wordt alleen maar pijnlijker.

Neerwaartse spiraal

Na zijn blessure en opgave op Wimbledon belandde Dimitrov in een neerwaartse spiraal. Hij deed in 2025 nog maar aan één toernooi mee, waarin hij ook na één zege op moest geven. Zijn eerste wedstrijd van 2026 won hij vervolgens wel weer, maar het is inmiddels eind april en zijn teller staat dit jaar pas op twee zeges, met zijn laatste begin maart. Op het Masters-toernooi in Madrid was het ook meteen klaar. Hij verloor met 2-0 in sets van de Paraguayaanse qualifier Adolfo Vallejo: 6-4, 6-4.

Laagste positie sinds tienerjaren

Dimitrov stond voor de wedstrijd in Madrid al op plek 137 van de wereld, zijn laagste positie sinds 2010, zestien jaar geleden toen hij nog een tiener was. Doordat hij negentig punten moet inleveren vanwege het niet kunnen verdedigen van zijn resultaten van vorig jaar, keldert hij naar de virtueel 166ste stek. Een ongekende afgang voor de voormalig nummer drie van de wereld, die drie keer de halve finale van een Grand Slam haalde.

Roland Garros?

De Bulgaar, die op 16 mei 35 jaar oud wordt, won in 2017 nog de ATP Finals. Dat was meteen ook het jaar dat hij derde van de wereld was. Hij werkt sinds kort samen met voormalig topspelers David Nalbandian en Xavier Malisse, vooralsnog zonder resultaat. Zijn plaatsing voor Roland Garros loopt ook gevaar. Hij moet al de kwalificaties van ATP Rome gaan spelen en is voor de tweede Grand Slam van het jaar afhankelijk van de organisatie in Frankrijk.