De tenniswereld heeft in elke periode zijn wereldsterren en in de jaren '70 en '80 was John McEnroe daar zonder twijfel een van. De markante Amerikaan was een geweldenaar op Wimbledon en US Open, maar de inmiddels 66-jarige haalde ook geregeld om heel andere dingen de publiciteit.

Intense rivaliteiten zijn de tennissport niet vreemd en dat was in de jaren zeventig en tachtig niet anders. Voormalig toptennissers Björn Borg en McEnroe zijn daardoor onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar de Zweed tijdens partijen nauwelijks zijn emoties liet zien, was dat bij de Amerikaan net even anders.

Succesvol op Wimbledon en US Open

Hij won drie keer Wimbledon, vier keer US Open en was liefst 170 weken de nummer één van de wereldranglijst. Toch zullen lang niet al tennisvolgers die prestaties meteen opdreunen als het om McEnroe gaat. Daarvoor was hij net te flamboyant en temperamentvol.

"You cannot be serious!"



Dat hebben toeschouwers, scheidsrechters en lijnrechters jarenlang geweten. Niet zelden ontplofte McEnroe als er, naar zijn mening, een verkeerde beslissing werd genomen. Een van de bekendste woede-uitbarstingen vond plaats in 1981 tijdens Wimbledon. Een opslag van McEnroe werd uit gegeven, maar daar liet de Amerikaan het niet bij zitten. "You cannot be serieus! That ball was on the line!"

Wereldberoemde woedeuitbarsting

De woedende uitvallen van McEnroe werden wereldberoemd. Het leverde zelfs een bescheiden muzikale hit op. Twee Britse comedians brachten een satirisch nummer The Umpires Strikes Back uit waarom een quote van McEnroe een leidende rol speelde. 'De bal is in, iedereen zag dat de bal in was!' Het bereikte uiteindelijk de derde plaats in de Top 40 in Nederland. In de videoclip wordt McEnroe overigens neergeschoten door de umpire die klaar was met het geklaag van de tennisser.

Einde carrière

McEnroe, die ook bijzonder succesvol was in het dubbelspel, slaagde er ondanks wat pauzes vanaf de tweede helft van de jaren tachtig nauwelijks meer in om topprestaties te leveren. Incidenteel haalde hij op Wimbledon en US Open nog de halve finales, maar in de jaren negentig vond hij het mooi geweest. Al zou hij geregeld nog een keer terugkeren op de baan.

Nieuw succesvol avontuur

De Amerikaan bleek nog een ander talent te hebben: gitaarspelen. Met een beetje hulp van muzikale legendes als Eddie van Halen en Eric Clapton kreeg hij de hobby aardig in de vingers en sloot zich zelfs aan bij de Johnny Smyth Band en ging met hen op tour. Dat leverde hem niet alleen een mooie muzikale periode op, hij leerde zo ook de liefde van zijn leven kennen.

i John McEnroe kan ook verdienstelijk gitaarspelen © Getty Images

Pijnlijke relatiebreuk

Patty Smyth was zangeres in een andere band en kwam tijdens het muzikale avontuur van McEnroe de tennisser tegen. Het bleek al snel dikke mik, want in 1997 trouwden ze. Ze zijn nog steeds samen. Samen hebben ze twee kinderen, maar McEnroe was ook al vader van drie uit zijn eerdere huwelijk met Tatum O'Neal. Zij stapten in 1986 in het huwelijksbootje, maar gingen in 1994 met de nodige trammelant over de voogdij uit elkaar.

Geld verdienen tijdens Wimbledon

McEnroe is inmiddels een jaartje ouder en lijkt ook ietsje rustiger te zijn geworden. Toch is heeft hij op Wimbledon een belangrijke rol. De 66-jarige tennislegende is er voor de BBC veelvuldig bij. Bij de Engelse omroep wordt hij ingezet als analist. Daar strijkt hij naar verluidt een een flink dagsalaris van meer dan 15.000 euro per dag voor op.

Alles over Wimbledon

