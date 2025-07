Ella Seidel zag haar Wimbledon-debuut abrupt eindigen na een vervelend ongeluk tijdens haar eerste ronde tegen Jessica Bouzas Maneiro. De 20-jarige Duitse moest haar wedstrijd voortijdig staken, waarna veel vragen ontstonden over de omstandigheden van de tennisbaan.

De jonge Duitse moest haar partij tegen Bouzas Maneiro in de tweede set opgeven nadat ze haar enkel verstuikte in een greppel achter op het veld. Deze greppel was niet volledig afgedekt, wat leidde tot veel verontwaardiging onder fans die vonden dat Wimbledon meer had moeten doen om de veiligheid te waarborgen.

Fans roepen op tot actie

Het achterscherm, bedoeld om spelers te beschermen tegen gevaarlijke plekken rondom het veld, reikte niet helemaal tot de grond en stond te ver naar voren. Daardoor ontstond het gevaarlijke gat waar Seidel ongelukkig in viel. Ze voelde duidelijk veel pijn en stortte neer op het gras. Na een langdurige medische behandeling besloot ze uiteindelijk om de wedstrijd niet te hervatten

De valpartij van Seidel leidde tot felle reacties op social media. Veel fans uitten hun ongenoegen over de onveilige situatie op Wimbledon en riepen op tot juridische stappen tegen de organisatie. "Als ik haar was, zou ik Wimbledon aanklagen", schreef een tennisfan. Anderen benadrukten dat dit ongeluk voorkomen had moeten worden met betere veiligheidsmaatregelen.

Veiligheid op Wimbledon blijft een punt van zorg

Dit incident roept herinneringen op aan een vergelijkbare situatie in 2016, toen toptennisster Serena Williams tijdens Wimbledon haar frustratie uitte over de gladde speelomstandigheden en dreigde de scheidsrechter aan te klagen. "Als ik geblesseerd raak, klaag ik hem aan", riep ze in het heetst van de strijd, waarna ze zich hardop afvroeg waarom het dak niet gewoon dicht kon.

Later trok Serena haar woorden weer in en legde uit dat haar opmerkingen voortkwamen uit het moment. "Ik was in het moment. Wat ik ook zeg op het veld, of ik nu mijn rackets kapot sla of in de hitte van het moment... Ik heb geen plannen om Wimbledon aan te klagen. Laten we serieus zijn. Dat is niet wat ik doe, dat is niet wat ik ben", corrigeerde ze haar uitspraken. Toch blijft de veiligheid op de baan een terugkerend en belangrijk onderwerp binnen het tennis.

Jaren later staat Wimbledon opnieuw in de schijnwerpers door de blessure van Seidel, die weer vragen oproept over de veiligheid op het terrein. Het incident benadrukt hoe belangrijk het is dat de organisatie zorgt voor een veilige speelomgeving, zodat spelers zonder risico hun beste spel kunnen laten zien.

i Ella Seidel kwam met haar voet vast te zitten in een greppel achter het veld. ©BBC