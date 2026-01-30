De 20-jarige toptennisser Jakub Mensik bereikte bij de Australian Open voor het eerst de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Helaas was de Tsjech niet in staat om aan die partij te beginnen. Zijn tegenstander Novak Djokovic stroomde daardoor direct door naar de kwartfinales. Nu geeft Mensik meer uitleg over de lastige situatie.

Op X schrijft de nummer 17 van de ATP-ranking: "Na een reeks medische onderzoeken is bevestigd dat mijn buikspierblessure een langere herstelperiode vereist. Om die reden heb ik de teamcaptain vandaag laten weten dat ik niet kan deelnemen aan de aankomende Davis Cup-wedstrijd. Ik ben erg teleurgesteld, want ik keek er echt naar uit om in Jihlava te spelen, maar helaas zal ik niet op tijd volledig hersteld zijn."

"Ik heb vertrouwen in het succes van het team, dat ik van afstand zal steunen, en ik kijk nu al uit naar de volgende thuiswedstrijd van het nationale team in het najaar, dit keer wél met mijn deelname."

Novak Djokovic

Ook in de kwartfinale profiteerde Djokovic van lichamelijk ongemak van zijn opponent. Hij stond achter tegen Lorenzo Musetti, toen de Italiaan besloot de strijd te staken. Daardoor is Djokovic relatief fris als hij in de halve finale aantreedt tegen Jannik Sinner.

De winnaar van die partij komt in de eindstrijd Carlos Alcaras tegen. De Spaanse topper staat voor het eerst in de finale van de Australian Open. De 22-jarige Spanjaard knokte zich in een marathonpartij van 5 uur en 27 minuten langs de 28-jarige Duitser Alexander Zverev: 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 6-7 (4) 7-5.

