Novak Djokovic kan zondag zijn elfde eindzege behalen bij de Australian Open. Ook krijgt hij de kans zijn 25e grandslamtitel binnen te slepen. Maar hij wil meer dan dat: "Geef me maar 10 procent van de omzet van de ticketverkoop", grapte hij vrijdag.

De 38-jarige Servische tennisser versloeg in de halve finale de Italiaanse titelverdediger Jannik Sinner in een vijfsetter: 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4. De Serviër stak na vier uur en negen minuten zijn handen omhoog.

Omzet

Na de meeslepende halve finale werd Djokovic op de baan geïnterviewd door ex-toptennisser Jim Courier. "Ik zoek naar woorden", zo begon de winnaar. "Ehh. Oh mijn God, waar begin ik."

Hij herpakte zich: "Het voelt onecht. Ik speel meer dan 4 uur en het is bijna 2 uur in de nacht. Ik herinner me 2012, toen ik tegen Rafael Nadal speelde in de finale. Dat duurde bijna 6 uur. Het was vandaag zo intens. De kwaliteit van het spel was extreem hoog. Ik wist dat dit de enige manier was om te winnen. Sinner won de vorige 5 keer tegen me."

Zonder grappen

"Even zonder grappen", vervolgde Nole. "Ik zei aan het net: bedankt dat je mij één zege toestaat deze afgelopen jaren. Ik heb veel respect voor hem. Hij verdient een staande ovatie voor zijn geweldige optreden."

Courier herinnerde Djokovic daarna aan zijn opmerkingen bij het US Open 2025, toen hij na zijn uitschakeling zij dat de jonge generatie toppers een ongelooflijk niveau heeft. "Ik zei dat het erg lastig zou zijn om ze te verslaan, maar niet dat het onmogelijkzou zijn deze jonge gasten te verslaan. Ja je hebt gelijk, ik zei dat ze een ander niveau hadden, dus ik moest dat level gewoon vinden."

Geld

De eerste halve finale tussen Carlos Alcaraz en Alexander Zverev was ook al een lange kraker. "Ik heb ze gezien", zei Djokovic. "Ik vond het een ongelooflijke partij. We hebben geprobeerd dat na te bootsen. Krediet voor hen voor die strijd. Maar ik denk dat het publiek vandaag zeker waar voor zijn geld heeft gekregen. Ik wil 10 procent van de ticketomzet van vandaag, geen onderhandelingen, geef dat gewoon."

Funny that Novak Djokovic says/jokes he wants 10 percent of the Australian Open ticket gate for his performance against Jannik Sinner. They used to do that back in the day for exhibitions and would be an interesting business model in today's times — Randy Walker (@TennisPublisher) January 30, 2026

"Ik zag Alcaraz na zijn match. Hij zei: 'Sorry voor het vertragen van jouw partij'. Ik zei: 'Ik ben oud, ik moet vroeg naar bed'. Ik kijk ernaar uit hem te treffen in de finale."

Record

Djokovic is op een missie. Als hij zijn 25e grandslamtitel binnenhaalt, laat hij de Australische oud-tennisster Margaret Court achter zich en is hij in zijn eentje recordhouder. Zijn tegenstander in de finale is de Spanjaard Carlos Alcaraz, die in de andere halve finale bijna 5,5 uur nodig had om zich in vijf sets te ontdoen van de Duitser Alexander Zverev.

