De Nederlands enkelspelers zijn uitgeschakeld op de US Open. Het is nu de taak aan de Nederlandse dubbelspelers om alsnog succes te leveren. Zes Nederlanders beginnen vanaf vandaag aan hun grandslamavontuur, waaronder Wimbledon-finalist David Pel.

Het grootste succes op Wimbledon, het vorige grandslamtoernooi op de tenniskalender, kwam niet uit het enkelspel maar uit de dubbel. Nederlander David Pel zou eigenlijk niet eens meedoen, maar haalde plots de finale met zijn Australische partner Rinky Hijikata. Sem Verbeek schreef zelfs het mixdubbel toernooi op zijn naam.

Nu Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong én Suzan Lamens in een vroeg stadium het US Open-toernooi verlaten hebben, is het de taak aan de Nederlandse dubbelaars om ver te komen in het toernooi.

Nederlandse dubbelspelers op US Open

De Friese Sander Arends is de enige geplaatste speler bij de mannen. Hij speelt samen met de Brit Luke Johnson. De 34-jarige Arends stond twee keer eerder op de US Open, maar won nog nooit in de eerste ronde. Bij de dames is de enige Nederlandse dubbelspeelster ook direct geplaatst. Demi Schuurs en Asia Muhammad stromen als het zevende geplaatste duo het toernooi in.

David Pel moest op Wimbledon zijn vaste dubbelpartner definitief verlaten om deel te namen, maar dit verliep uiterst succesvol. Hij behaalde volledige onverwachts de finale. Ook op de US Open verschijnt hij weer met zijn Australische partner Hijikata, die zich volledig op het dubbelspel kan focussen nu hij in het enkelspel is uitgeschakeld.

De 31-jarige Sem Verbeek won het mixdubbeltoernooi van Wimbledon, maar zag dat toernooi op de US Open helemaal verbouwd worden waardoor hij niet eens mee mocht doen. In de herendubbel speelt hij met de Zweed André Göransson. Robin Haase (samen met Constantin Frantzen) en Bart Stevens (samen met Vasil Kirkov)

