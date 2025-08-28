Het tennisavontuur voor Tallon Griekspoor op US Open werd deze week een klein drama. De toptennisser kwam met grote verwachtingen naar New York, maar kon na de eerste ronde zijn spullen alweer inpakken. Nu beleefde ook zijn geliefde op het grandslamtoernooi een teleurstelling.

Griekspoor verloor afgelopen weekend al kansloos in de eerste ronde van de Fransman Adrian Mannarino in drie sets: 5-7, 4-6, 0-6. Ook Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp gingen vroeg ten onder, waardoor Suzan Lamens de enige Nederlandse is die de eer hoog kan houden.

Vriendin zeldzaam hoogtepunt

Gelukkig voor Griekspoor deed zijn vriendin het een stuk beter. De Nederlander heeft sinds een tijdje een relatie met Anastasia Potapova en zij won in de eerste ronde wél. Toen versloeg de Russin de Chinese Zhu Lin in drie sets. Dat leverde haar een ticket voor de tweede ronde op, waar ze een loodzware opponente trof.

Mirra Andreeva, de nummer vijf van de wereldranglijst, was namelijk haar tegenstander. De landgenote was torenhoog favoriete in New York om de derde ronde te behalen en dat bleek in de praktijk ook. Potapova maakte geen moment aanspraak op de overwinning en ging in twee sets ten onder: 1-6, 3-6.

Griekspoor hard voor zichzelf

Of Griekspoor bij de partij was, is niet duidelijk. Wel was kristalhelder dat hij er na zijn verloren wedstrijd even helemaal klaar mee was. Totaal verslagen stond hij namenlijk de pers te woord. "Ik sta niet met heel veel vertrouwen en plezier op de tennisbaan. Het is een inner gevecht (gevecht met mezelf) dat gaande is en op dit moment verloren wordt", vertelde hij na afloop. Toch blijft hij hoopvol. "Het is aan mij om daar weer bovenop te komen."

De Nederlander kampt met een vormcrisis. Op de laatste vier toernooien sneuvelde hij al in de eerste ronde. Zijn laatste zege dateert van 16 juli, toen hij in de eerste ronde van het toernooi in het Zweedse Bastad wist te winnen.

Dubbelspel

Voor Potapova zit de US Open er nog niet helemaal op. Samen met landgenote Polina Kudermetova speelt ze in het dubbelspel tegen de Poolse Magdalena Fręch en Anna Blinkova uit Rusland. Griekspoor doet niet mee aan het dubbelspel.

