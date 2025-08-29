Toptennisster Mirra Andreeva kan binnenkort zomaar eens binnenkort met de trofee van de US Open in haar handen staan. De 18-jarige Russin is één van de favorieten voor de eindwinst. Wie haar dan feliciteert? Misschien wel haar veel oudere tenniscrush.

De nummer vier van de wereld onthulde dat ze een oogje heeft op tennislegende Andy Murray. De 38-jarige Brit blijkt meer dan een held te zijn voor het supertalent uit Rusland. In een podcast samen met tenniscollega Ajla Tomljanovic (WTA-91) liet ze haar 'liefde' opnieuw blijken.

Oogje op Andy Murray

"Dus jij en ik hadden dezelfde crush toen we tieners waren", opent de Australische tennisster - die al jaren geen tiener meer is - het gesprek. "Roger (Federer, red.)?", vraagt Andreeva zich af. "Nee, jij noemde iemand... hij is in het echt nog knapper."

Toen schoot het de toptennisster opeens te binnen. "Ah, Andy!", roept ze uit met een grijns op haar gezicht. De 38-jarige Murray, drievoudig grandslamwinnaar, blijkt ook de (voormalig) crush van Tomljanovic te zijn. Zij zit met haar 32-jarige leeftijd een stuk dichter bij de Brit. Tomljanovic had opgepikt dat Andreeva in een eerder interview ook al haar zwakte voor Murray opbiechte.

'Ik probeerde afstand te houden'

"Hoe was de interactie nadat je je liefde had opgebiecht?", vraagt ze zich af. "Ik deed het voor de camera en ik had nooit gedacht dat hij ooit zo’n interview zou zien. En ik had nooit verwacht dat het viraal zou gaan. Want ik dacht gewoon: nou ja, ik zeg gewoon wat ik denk."

Maar daarna werd de situatie toch een beetje gênant. "Ik probeerde afstand te houden. Als ik hem zag, liep ik de andere kant op. Of ik wachtte tien minuten om te kijken of hij weg was, en dan pas liep ik daarheen, omdat ik zo verlegen was dat iedereen het gehoord had en iedereen er helemaal door geobsedeerd raakte."

'Aging like wine'

"Ik vind dat hij ouder wordt als een goede wijn. Weet je, ik kijk naar hem en denk: oh ja, hij ziet er echt geweldig uit. Oké, nu heb ik mezelf weer in de problemen gebracht."

Andreeva speelt vannacht in de derde ronde van de US Open tegen de Amerikaanse Taylor Townsend.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.