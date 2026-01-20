Voor Tallon Griekspoor is er een verrassend vroeg einde gekomen aan de Australian Open. De beste Nederlandse tennisser van de wereld was als 23ste geplaatst in Melbourne, maar vloog er dinsdagnacht kansloos uit tegen de jonge Amerikaan Ethan Quinn. In anderhalf uur was het klaar voor Griekspoor.

Quinn, pas 21 jaar en bezig aan zijn eerste seizoen als volledig prof, was ijzersterk vanaf de baseline en kreeg nauwelijks tegengas en antwoorden van de Nederlander. De nummer 80 van de wereld stond niet eens een set af aan Griekspoor: 6-2, 6-3, 6-2. Het is voor Griekspoor een pijnlijke voortzetting van een negatieve statistiek. Hoewel de Nederlander de afgelopen drie Grand Slams relatief hoog geplaatst was, won hij geen set op het hoogste niveau.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

Pijnlijke reeks

De 3-0 nederlaag tegen Quinn past zo 'perfect' in het rijtje van slechte resultaten op het hoogste podium. Achtereenvolgens op Wimbledon 2025, US Open 2025 en nu dus Australian Open 2026 verloor hij met 3-0, zonder ook maar een tiebreak af te dwingen. Zijn beste resultaat op een Grand Slam kwam gek genoeg daarvoor op Roland Garros 2025, waar hij in de vierde ronde pas werd uitgeschakeld. Sinds hij hoog op de wereldranglijst staat, lijkt hij onder de druk te bezwijken. Voorheen haalde hij geregeld derde rondes in zowel Melbourne als New York.

Maar 1 Nederlander in tweede ronde

Botic van de Zandschulp staat als enige Nederlander wél in de tweede ronde en Jesper de Jong werd in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse Suzan Lamens werd in de eerste ronde uitgeschakeld in het enkeltoernooi. Zij verloor dan weer van Griekspoors vriendin Anastasia Potapova. Griekspoor en Van de Zandschulp gaan wel nog samen verder in het dubbelspel op de Australian Open. In het enkelspel verdient de beste Nederlandse tennisser van het moment 150.000 dollar, een kleine 130.000 euro omgerekend.

