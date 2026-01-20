De vroege uitschakeling van Tallon Griekspoor op de Australian Open is een enorme deceptie voor de beste Nederlandse tennisser van de wereld. 'Gelukkig' voor hem is het prijzengeld in Melbourne dusdanig hoog dat hij niet met lege handen naar huis gaat. In het dubbelspel kan Griekspoor nog wat extra's verdienen met partner Botic van de Zandschulp. Lees hier wat Griekspoor verdiend heeft en nog kan pakken.

De eerste ronde in het enkelspel duurde voor Griekspoor ruim anderhalf uur. Binnen no-time had hij verloren van de Amerikaan Ethan Quinn (21), die pas net begonnen is aan zijn eerste seizoen als full-prof. Zonder tegengas te bieden aan Quinn vloog Griekspoor eruit en moet hij het doen met het prijzengeld van de eerste ronde. Dat is omgerekend een kleine 130.000 euro, geen misselijk bedrag. Maar van de Nederlander werd veel meer verwacht, gezien zijn status als 23ste geplaatste speler in Melbourne.

Dubbelspel

Woensdag moet Griekspoor hopen dat zijn dubbelpartner Botic van de Zandschulp tijd heeft om het dubbeltoernooi op de Australian Open met hem te starten. Van de Zandschulp is de enige van vier Nederlanders die in het enkelspel door is naar de tweede ronde. Hij moet echter zijn enkelpartij op dezelfde dag spelen als zijn dubbelpartij met Griekspoor. Het is de vraag of dat te combineren valt. Wel heeft Van de Zandschulp het geluk dat hij op papier tegen een veel mindere tegenstander moet.

Gaan de twee Nederlanders wél samen dubbelen, dan ligt er in de eerste ronde voor hen wel al een kleine 38.000 euro klaar in het dubbeltoernooi. Winnen ze hun wedstrijd van het als elfde geplaatste koppel Guido Andreozzi/Manuel Guinard, dan wordt dat bedrag al bijna 55.000 euro. Dat moet dan natuurlijk wel door twee gedeeld worden.

Griekspoors vriendin Anastasia Potapova

Griekspoors vriendin Anastasia Potapova is wel nog actief in het enkelspel. Zij won de pikante ontmoeting met de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi, Suzan Lamens. De Oostenrijkse is dus al verzekerd van zo'n 193.000 euro en kan er tegen de Britse toptennisster Emma Raducanu bijna 300.000 euro van gaan maken.

