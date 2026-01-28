De laatste twee halvefinalisten bij de vrouwen op Australian Open zijn bekend. De nummer twee van de plaatsingsranglijst, Iga Swiatek, ligt er uit. Zij kwam er niet aan te pas tegen Jelena Rybakina, die het in de halve finale opneemt tegen een Amerikaanse.

Voor Rybakina was de zege zeer welkom. Het was namelijk de eerste keer sinds 2023 dat ze weer eens de halve eindstrijd van Australian Open wist te bereiken. Dat deed ze met name door een oppermachtige tweede set. Nadat ze de eerste dreun uitdeelde door set 1 met 7-5 te winnen, sloeg ze in de beslissende set hard toe: 6-1.

Deceptie voor Iga Swiatek

Dat betekende dus uitschakeling en een fikse tik voor Swiatek, die had gehoopt haar Career Grand Slam te voltooien. Ze won immers al meermaals Roland Garros en een enkele keer Wimbledon en US Open, maar Australian Open ontbreekt nog op haar erelijst. In 2022 en 2025 haalde ze de finale, maar dat zit er dit jaar dus ook niet in.

Rybakina kan in de halve eindstrijd aan de bak. Jessica Pegula dendert immers onstuitbaar door in Melbourne! De Amerikaanse versloeg haar landgenote Amanda Anisimova met 6-2, 7-6. Daarmee verzekerde ze zich voor het eerst in haar carrière van een plek in de halve finales in Melbourne.

Pegula begon voortvarend Australië. Met twee breaks en een solide service pakte Jessica de eerste set in slechts 30 minuten met 6-2. De tweede set liet echter een compleet ander beeld zien. Anisimova, bekend om haar krachtige slagen, vond haar ritme en begon haar landgenote onder druk te zetten. Anisimova serveerde zelfs voor de set, maar toen ging het mis. Pegula draaide het helemaal om en won de beslissende set met 7-6.

Tweede finale ooit lonkt

Eerder versloeg Pegula onder meer titelverdedigster Madison Keys. Mocht ze Rybakina verslaan, dan staat ze voor de tweede keer in haar carrière in de finale van een grandslamtoernooi. Dat lukte haar eerder in 2024 tijdens US Open. De andere halve eindstrijd gaat tussen Aryna Sabalenka en Elina Svitolina.

