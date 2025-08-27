Britse tennisster Francesca Jones maakte met haar deelname aan het hoofdtoernooi van de US Open een groot statement richting de medici. Doktoren hadden namelijk voorspeld dat ze wegens haar zeldzame aandoening nooit succesvol zou zijn in topsport. Haar droom viel echter al snel weer in duigen.

De 24-jarige Jones kampt vanaf haar geboorte met Ectrodactylie-Ectodermale Dysplasie. Dat is een zeldzame genetische aandoening waardoor ze niet over alle vingers en tenen beschikt. De Britse heeft aan iedere hand een duim en drie vingers, terwijl ze slechts zeven tenen heeft. Doktoren verwachtten dan ook niet dat ze het tot prof zou schoppen.

Maar de tennisster bewees hun ongelijk en sloeg zich ten koste van de Nederlandse Arianne Hartono naar het hoofdtoernooi van de Grand Slam in New York. Vrijdag won ze de qualifier met 6-2 6-4. Dus is ze er voor het eerst bij op de US Open, nadat ze eerder dit jaar al debuteerde op Roland Garros en Wimbledon. Gezien Jones' achtergrond is dat des te knapper.

In de eerste ronde kwam het sprookje echter alweer ten einde. Jones werd hard aangepakt door de Duitse Eva Lys en wist in de eerste set geen enkele game te winnen. De tweede set ging ze strijdend ten onder met 5-7 in games.

Positieve impact

Ondanks de vroege uitschakeling hoopt Jones een positieve impact te maken met haar deelname. "Ik probeer mijn aandoening als iets positiefs te zien, eigenlijk vind ik het op vele vlakken zelfs een voordeel", vertelde de Britse er ooit over. "Je zou kunnen zeggen dat ik de dokters hun ongelijk heb bewezen. Ook het ongelijk van andere mensen trouwens. Maar weet je wat? Ik ben niet bezig met het ongelijk van mensen te bewijzen. Ik bewijs liever dat je je eigen perspectief kan veranderen."

Het is niet wraak dat Jones drijft. "Ik speel om een positieve impact te hebben voor mensen die hopelijk mijn verhaal lezen", verzekerde Jones. "Ik hoop echt dat ik voor hen iets kan betekenen. Ik zou graag hebben dat mensen kracht halen uit mijn verhaal."

