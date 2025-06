Emotionele tennislegende Novak Djokovic hint op pensioen na uitschakeling Roland Garros: 'Als dit mijn laatste was...'

Toptennisser Novak Djokovic is er niet in geslaagd de finale van Roland Garros te bereiken, nadat hij in de halve finale na drie sets werd verslagen door Jannik Sinner. Kort na de wedstrijd sprak hij in Parijs emtioneel het publiek toe, waarbij hij hintte op een naderend afscheid.

Djokovic verloor in drie sets van de nummer één van de wereld: 6-4 7-5 7-6. De finale gaat dus tussen Sinner en Carlos Alcaraz. "Hij staat terecht in de finale", zei de Serviër na afloop over zijn tegenstander. Hij was dankbaar voor de halve finale in Parijs.

"Ik ben dankbaar voor de steun die ik vanavond heb gekregen", zei hij tegen het publiek. "Ik denk dat ik nog nooit zoveel steun heb ontvangen in dit stadion, in grote wedstrijden, tegen de beste spelers. Ik voel me vereerd."

Hij was teleurgesteld met de nederlaag, maar het publiek stond volledig achter hem tijdens de wedstrijd. "Ze waren fantastisch op momenten dat het leek alsof de wedstrijd de kant van Sinner opging. Ze pepten me op en gaven me de kracht om tot de laatste bal te blijven vechten."

Emotioneel

Die interactie met het publiek maakte hem emotioneel, vooral omdat een afscheid van zijn tenniscarrière nadert. "Misschien was dit mijn laatste wedstrijd hier. Ik weet het niet", zegt de 38-jarige. "Daarom ben ik emotioneel. Als dit mijn laatste wedstrijd op Roland Garros was, was het geweldig qua sfeer."

"Ik heb al een tijdje niet het gevoel dat dit mijn laatste wedstrijd zou kunnen zijn", vervolgt hij. "Ik weet gewoon niet wat de toekomst brengt. Ik blijf doorgaan, om het zo te zeggen. Maar ik weet niet wat er met mij en mijn lichaam over 12 maanden zal gebeuren."

'Top van de wereld'

Hij hoopt in ieder geval nog Wimbledon en de Australian Open te spelen en denkt daar kans te maken op de overwinning. Het grandslamtoernooi in Parijs strandt dus vlak voor de eindstrijd. "Ik feliciteer Jannik met wederom een sterke partij. Hij verdiende het, hij hield stand op moeilijke momenten toen het hele stadion tegen hem was. Hij redde een setpoint, vond de juiste slagen en liet zien waarom hij tot de top van de wereld behoort."

"Hij verdiende de overwinning, hij staat terecht in de finale. Carlos en Jannik spelen in de finale, twee van de besten", aldus Djokovic.

