Tennisser Jiri Lehecka maakte zaterdag in Londen weinig vrienden. Bij het grastoernooi Queen's schakelde hij in de halve finale thuisfavoriet Jack Draper uit. Zondag staat Lehecka in de eindstrijd tegenover Carlos Alcaraz. De vriendin van Lehecka was erg emotioneel.

De 23-jarige Tsjech won met 6-4, 4-6, 7-5. Een van de wapens waarmee hij Draper er onderdoor kreeg was met zijn machtige serve. Lehecka sloeg zestien aces. Het kan in zijn voordeel hebben gewerkt dat het ook in Londen warm en zonnig was. Dan bereiken de ballen hogere snelheden.

De nummer 30 van de wereld werd aangemoedigd door zijn partner Lucie Neumannova. Zij is een atlete met als specialisatie de 800 meter. Ze was op televisie te zien terwijl er tranen over haar gezicht biggelden. Op Instagram heeft ze 129.000 volgers.

Langlaufster Katerina Neumannova

Lucie Neumannova is een dochter van de legendarische langlaufster Kateřina Neumannová. Het stel bevestigde hun relatie ongeveer zeven maanden geleden en werd sindsdien vaak samen gespot, onder andere tijdens een vakantie op de Malediven, waar ze een foto van zichzelf tijdens het snorkelen deelden. Katerina Neumannová won goud bij het langlaufen op de Olympische Winterspelen van 2006.

Faire strijd

Lehecka staat voor het eerst in de finale van een grastoernooi. De Tsjech zei: "Dit betekent veel voor me. Een speler als Jack Draper versla je niet zomaar. Ik wil iedereen in het publiek bedanken, het was een eerlijke strijd. Ik weet dat jullie favoriete speler vandaag niet won. Ik waardeer het dat jullie je fair gedroegen en ook klapten als ik een paar mooie ballen sloeg."

Jack Draper

Draper gedroeg zich tijdens de partij op een moment een tikje agressief. De 23-jarige Draper wordt gezien als een van de grootste talent in de tenniswereld. Na leeftijdsgenoten Jannik Sinner en Carlos Alcaraz volgt een groepje dat geleid wordt door de Brit. Toch lijkt hij nog genoeg te leren te hebben.

Striking the hard to maintain grass court in front of your home fans and your knee like a psycho after losing a point, you will never make me like Jack Draper. pic.twitter.com/jg6Mrddb8U — Zain (@ItzzZain10) June 21, 2025

Het ging mis in de halve finale van het grastoernooi van Queen's. Draper liep tijdens verschillende momenten in de wedstrijd zwaar gefrustreerd rond op het Londense gras. Toen de Britse nummer één een hopeloze return sloeg, liep hij door naar de boarding en sloeg zijn racket helemaal aan gort. De reclameboarding flikkerde en werd beschadigd.