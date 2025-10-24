De jonge tennisster Mirra Andreeva (18) had eerder in oktober tijdens een partij een enorme huilbui. En alweer zit het de Russische topper (WTA-9) niet mee. Om een hele zure reden mist ze het lucratieve eindejaarstoernooi WTA Finals.

Bij het toernooi Wuhan Open in China speelde Andreeva onlangs tegen Laura Siegemund. De Russische vloekte erop los: "Ik ben dit veromde tennis helemaal verdomde zat".

Even later molesteerde ze haar racket. En toen Siegemund weer een game won, barstte ze in tranen uit, wat even later wederom gebeude.

WTA Finals

Toch heeft Andreeva een schitterend jaar. Ze won onder meer de grote titels van Dubai en Indian Wells. Die toernooien vallen in de categorie direct onder de grandslams. Zij en Elena Rybakina waren nog in de race voor het achtste en laatste ticket van de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de acht beste speelsters van het jaar.

Andreeva had nog wat WTA-punten nodig om haar ticket binnen te slepen. Daarom was ze van plan om een wildcard te accepteren voor het WTA-500 evenement in Tokio. Maar volgens Express kreeg ze geen visum, waardoor ze dus ook niet af kon reizen om deel te nemen.

Rybakina

Rybakina kwam ondertussen wel in actie in Tokio. Ze begon aan het toernooi met één opdracht: minstens de halve finale bereiken. En dat lukte, want vrijdag was de voormalig Wimbledon-winnares te sterk voor Victoria Mboko. Daardoor mag Rybakina wel meedoen aan de WTA Finals.

Prijzengeld bij WTA Finals

WTA Finals wordt van 1 tot en met 8 november gehouden in het Saudische Riyadh. De deelneemsters zijn Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula, Jasmine Paolini en Elena Rybakina. Andreeva komt maar 6 puntjes tekort.

Women to win two WTA 1000s in a season and still miss out on a WTA Finals qualification:



- Victoria Azarenka, 2016 (pregnancy, didn’t play after Roland-Garros)

- Mirra Andreeva, 2025 — Bastien Fachan (@BastienFachan) October 24, 2025

Vorig jaar was de prijzenpot gevuld met dik 15 miljoen dollar. De kampioene kreeg 2,5 miljoen dollar, oftewel dik 2 miljoen euro. Elke deelneemster kreeg sowieso 335.000 dollar, circa 300.000 euro.