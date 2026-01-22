De Australian Open is inmiddels al enkele dagen bezig inmiddels, maar grote stunts bleven lange tijd uit in het enkelspel. Op de valreep van de vijfde dag van het eerste grandslamtoernooi was het echter toch raak. De 19-jarige Nikola Bartunkova zorgde namelijk voor een absolute sensatie in Melbourne.

Waar er normaal gesproken in de eerste twee rondes altijd wel een paar topspelers verrassend verliezen, bleven de échte sensaties dit jaar lange tijd uit. Bij de mannen sneuvelde van de top-16 enkel nummer 7 Felix Auger-Aliassime, maar dat kwam doordat de Canadees op moest geven. Ook bij de vrouwen bleven de toppers lange tijd overeind en voor het eerst sinds 2020 leek de volledige top-10 de derde ronde te gaan halen in Melbourne. Op de valreep ging het echter toch mis voor één van de toppers.

Belinda Bencic, de olympisch kampioene van 2021, keerde anderhalf jaar geleden na een zwangerschap terug op de baan en heeft zich in die korte periode alweer naar de tiende plek op de ranglijst geslagen. Ze begon het jaar geweldig, want op de United Cup won ze alle vijf haar duels in het enkelspel en was ze onder meer te sterk voor Coco Gauff en Iga Swiatek. Ze werd daardoor genoemd als outsider voor de titel, maar het liep anders.

Enorme sensatie op Australian Open

De 19-jarige Bartunkova, de nummer 126 van de wereld, pakte verrassend de eerste set en daardoor stond Bencic met haar rug tegen de muur. Daar werd ze niet nerveus van, want de Zwitserse sloeg keihard terug en gunde Bartunkova in de tweede set geen enkele game.

Dat leek een opmaat naar een zege in drie sets, maar de Tsjechische dacht daar anders over. Bencic wist tot twee keer toe een break achterstand nog ongedaan te maken, maar toen Bartunkova met enkele prachtige punten op 4-4 een nieuwe break wist te forceren, was het verzet gebroken.

Bartunkova maakte het op eigen service simpel af en zorgde voor een enorme sensatie in Melbourne door bij haar debuut op een grandslamtoernooi direct de derde ronde te halen "Het is een droom die uitkomt, want ik speelde een geweldige wedstrijd", vertelde de sensatie na de partij.

Derde ronde

De Tsjechische wacht in de derde ronde opnieuw een duel met een hoger aangeschreven speelster. Ze neemt het dan op tegen Elise Mertens, de nummer 21 van de wereld. De Belgische is een gevaarlijke speelster, want ze haalde in 2018 al eens de halve finale van de Australian Open.

