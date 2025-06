De Britse tennisser Arthur Fery heeft de dag van zijn leven. Hij versloeg voor eigen publiek in de eerste ronde van Wimbledon een wereldtopper. De Australiër Alexei Popyrin - nummer 22 van de wereld - mag weer naar huis.

De 22-jarige Fery is de nummer 461 van de wereld en één van de laagst geplaatste spelers op Wimbledon. Hij ontving een wildcard van de Britse organisatie, maar zorgde op de openingsdag van het prestigieuze grastoernooi voor een enorme stunt.

Wildcard

Het is het derde jaar op rij dat Fery een wildcard ontvangt voor Wimbledon. Naast het toernooi in Londen speelde hij nog nooit op het hoogste niveau. In de wedstrijd tegen Popyrin was dit absoluut niet te zien. Hij won de eerste en tweede set met grote overtuiging: 6-4 6-1, om vervolgens slechts één set aan de Australiër te laten. Fery won met 6-4 6-1 4-6 6-4.

Popyrin

De 22-jarige Popyrin is vooral een speler die steady een aantal rondjes wint op een toernooi om vervolgens zo rond de kwartfinale weer uitgeschakeld te worden. Hij is de huidige nummer 22 van de wereld maar kwam nog nooit verder dan de vierde ronde op een grandslamtoernooi.

Op Wimbledon is hij bezig met een nog slechtere reeks. In vijf jaar tijd strandde hij vier keer al in de eerste ronde. Vorig jaar haalde hij de derde ronde, waar hij uitgeschakeld werd door Novak Djokovic.

Fery speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen Luciano Darderi en Roman Safiullin. Beide spelers staan lager op de wereldranglijst dan Popyrin.

