John van Lottum en Tjerk Bogtstra zijn enorm onder de indruk van Rafael Jodar. Het Spaanse tennistalent imponeert al weken, maar beide Nederlandse ex-tennissers volgen het talent al heel lang.

Jodar is een van de meest indrukwekkende tennistalenten van het moment. De negentienjarige Spanjaard is de laatste maanden als een komeet omhoog geschoten in de ATP-rankings en staat nu 34e op die ranglijst. Tijdens zijn laatste twee toernooien in Madrid en Barcelona haalde hij respectievelijk de kwartfinale en de halve finale. Het ATP-toernooi van Marrakech wist hij zelfs te winnen.

Van Lottum is erg blij met de ontwikkeling van Jodar en hoopt dat hij, samen met een aantal andere talenten, de huidige top met Jannik Sinner en Carlos Alcaraz op termijn kan uitdagen. "Ik vind hem een waanzinnige speler", is Van Lottum complimenteus over Jodar. Toch denkt de oud-toptennisser dat de Spanjaard nog wel even nodig heeft om op het niveau van Alcaraz en Sinner te komen. "Ze hebben ook nog wel één of twee jaar nodig om echt met Sinner en Alcaraz te vechten."

Tjerk Bogtstra

Ook de 59-jarige Bogtstra is groot fan van Jodar. Hij vertelt hoe hij de Spanjaard al eens tegen kwam op een toernooi. Als zeventienjarige zou hij tegen een pupil van de tennisschool van Bogtstra spelen. "Toen keek ik bij een wedstrijd van hem en appte ik al naar Nederland dat ’onze’ speler een wel heel pittige opdracht te wachten stond. Dat ventje was toen nog maar zeventien jaar, maar al zo volwassen", was Bogtstra enorm onder de indruk.

Jodar heeft, net als Alexander Blockx, in ieder geval de interesse van Bogtstra voor de komende jaren. "Ik zag totaal geen jeugdigheid en dat in combinatie met hoe hij de ballen raakte, vond ik heel knap. Hij heeft uitzonderlijk solide slagen voor iemand van zijn leeftijd. Sinds die tijd volg ik hem met heel veel interesse. Dat geldt ook voor Blockx. Dat die twee nu doorbreken, verbaast me niks, maar wel hoe snel het gaat", zo vertelt hij tegenover De Telegraaf.