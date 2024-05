Tallon Griekspoor trainde met Rafael Nadal: 'Na die training zei ik: hij gaat Roland Garros winnen'

Tallon Griekspoor kreeg een uitnodiging van Rafael Nadal om samen met hem te trainen op Mallorca. De Nederlander sloeg dat aanbod natuurlijk niet af. Griekspoor, de nummer 25 van de wereld, was zwaar onder de indruk van Nadal.

Nadal was lange tijd uit de roulatie en staat daarom ook op plek 275 van de wereld. De 37-jarige Spanjaard lijkt nu weer in goede vorm te komen. Zo zei Griekspoor tegen De Telegraaf: "Vooral de tweede dag. De intensiteit waarmee hij speelde, was ongelofelijk. Na die tweede training zei ik tegen iedereen: Nadal gaat Roland Garros winnen."

'Beste niveau'

Ook de trainer van Nadal, Carlos Moya, bevestigde aan Griekspoor dat dit zijn beste niveau in maanden is. Hoewel zijn resultaten niet per se om over naar huis te schrijven zijn, weet Griekspoor dat dat niks zegt.

"Hij en zijn team hebben echt naar dit toernooi toegewerkt. Alles stond de afgelopen tijd in het teken van Roland Garros. Zij weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Ik las ook dat hij hier iedereen hier tijdens trainingen heeft verslagen. Hij heeft geen set afgestaan…"

Rafael Nadal is niet veranderd

Bovenal was de Nederlander erg te spreken over de persoonlijkheid van de voormalig nummer één van de wereld. Griekspoor noemt Nadal een 'ongelooflijk vriendelijk persoon'. "Al zijn successen hebben hem nooit veranderd. Tijdens de trainingen praat je natuurlijk ook met elkaar en ik merkte dat zijn interesse in mij echt oprecht was. Dat was niet gespeeld."

Griekspoor ziet Nadal gewoon als concurrent en heeft daarom ook geen selfie met hem gemaakt in Mallorca. Daar is de 27-jarige Nederlander simpelweg niet zo van: "Het zou wat zijn als ik hem twee weken geleden om een foto had gevraagd en het hier in de derde ronde tegen hem moet opnemen. Dan sta je al ver achter voordat je de eerste bal heb geslagen."

Resultaten Tallon Griekspoor

Griekspoor hoopt voor het eerst verder te komen dan de tweede ronde op Roland Garros. Dat resultaat behaalde hij in 2022 én 2023. Hij won tweemaal een ATP-toernooi: in Pune (India) en Rosmalen (Nederland).