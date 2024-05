Jesper de Jong trekt goede vorm door en speelt zich naar tweede ronde op Roland Garros

De 23-jarige Jesper de Jong heeft zondag de tweede ronde van Roland Garros gehaald. De Nederlander die via het kwalificatietoernooi de startlijst opkwam, rekende in vijf sets uiteindelijk af met de Brit Jack Draper.

De Jong zorgde er in het kwalificatietoernooi voor dat hij een ticket wist te pakken voor het prestigieuze toernooi in Parijs. Het 23-jarige toptalent uit Haarlem is de laatste tijd in vorm en laat zien dat hij mee kan op de grotere toernooien. In januari speelde De Jong al eens een grote wedstrijd, toen hij in de tweede ronde van de Australian Open zijn meerdere moest erkennen in wereldtopper Jannik Sinner. In de kwalificatie won De Jong van J.J. Wolf. De Amerikaan kreeg nog wel een plekje via een wildcard en hij moest in de eerste ronde tegen de nummer drie van de wereld Carlos Alcaraz.

IJzersterk begin Jesper de Jong

De 23-jarige De Jong nam het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Brit Jack Draper. Die laatste had echter bijzonder weinig te vertellen in de wedstrijd. Draper pakte echter wel een redelijk aantal games, maar De Jong gaf de voorsprong niet uit handen. Met 7-5 en 6-4 gingen de eerste twee sets naar de sterk spelende Nederlander. In de derde set was hij ook ijzersterk, maar hij liet Draper toch terugkomen tot een tiebreak. Daarin was de Brit dan weer erg goed, waardoor De Jong een set moest afstaan aan zijn opponent.

Spanning en regen spelen De Jong parten

In de tiebreak van set drie leek de spanning De Jong echter parten te spelen, waardoor hij de wedstrijd nog niet af kon maken. De vierde set werd bij een 4-1 stand voor Draper echter onderbroken en plots uitgesteld. Een forse regenbui zorgde ervoor dat De Jong en Draper niet verder konden. Daarna ging Draper door met zijn goede spel en pakte hij ook de vierde set, waardoor het 2-2 werd in sets.

Na een lange break vanwege regenval trok De Jong in de laatste set aan het langste eind: 6-3. In de volgende ronde mag hij het opnemen tegen toptennisser Alcaraz.