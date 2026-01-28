Vraag niet hoe, maar tienvoudig Australian Open-kampioen Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor zijn dertiende halve finale in Australië. Zijn tegenstander, de als vijfde geplaatste Lorenzo Musetti, moest woensdagmiddag opgeven met een blessure, terwijl Djokovic de eerste twee sets had verloren op het grandslamtoernooi. De Serviër wist dondersgoed dat hij door het oog van de naald was gekropen,.

De Italiaan leidde met 6-4, 6-3 en 1-3 in de derde set toen hij de strijd staakte. Een blessure, maakte verder spelen onmogelijk. Musetti droop teleurgesteld af en ook het publiek leek zichtbaar ontdaan door het nieuws. Djokovic had na afloop mooie woorden over voor de ijzersterk spelende Italiaan.

Medelijden met collega

"Ik heb echt veel medelijden met hem, hij was absoluut de betere speler. Ik stond op het punt om naar huis te gaan vanavond," zei de als vierde geplaatste tennislegende (38). "Op een kwartfinale van een Grand Slam, twee sets voorstaan en de wedstrijd controleren... Dan is dit extreem jammer. Ik wens hem echt een spoedig herstel en hij had zonder twijfel de winnaar moeten zijn vandaag."

Hoe goed Musetti voor de dag kwam, bleek wel uit bepaalde statistieken. Voordat de wedstrijd vroegtijdig eindigde, dwong Musetti de 24-voudig Grand Slam-kampioen tot 32 onnodige fouten, mede dankzij zijn uitzonderlijke verdedigende kwaliteiten.

Mazzeltje voor Novak Djokovic

Dat zag Djokovic zelf ook. "Hij dwingt je om te blijven spelen. Als je denkt dat het punt voorbij is, is dat het eigenlijk niet," zei Djokovic. "Als je hem aanvalt, weet je niet wat je kunt verwachten." Djokovic neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen Jannik Sinner en Ben Shelton. En dat is een mazzeltje. "Ik heb gewoon extreem veel geluk gehad dat ik deze wedstrijd vandaag heb overleefd."

Bij de mannen gaat de andere halve finale tussen Carlos Alcaraz en Alexander Zverev. Ook bij de vrouwen zijn we bij de halve finales aanbeland. Daar treft Aryna Sabalenka de Oekraïnse Elina Svitolina, terwijl Jessica Pegula het opneemt tegen Jelena Rybakina.

