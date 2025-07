Toptennisser Novak Djokovic heeft de halve finale van Wimbledon bereikt. Na een spannende partij tegen Flavio Cobolli, van bijna 3,5 uur, trok hij aan het langste eind. Toch liepen de frustraties hoog op bij de Serviër.

Djokovic (nummer zes van de wereldranglijst) en Cobolli (nummer 22) maakten het erg spannend in de kwartfinale en kregen het publiek regelmatig op de banken. Zo waren de toeschouwers uitzinnig bij de eerste setwinst voor Cobolli. Hij won de eerste set na een tiebreak. De tweede set ging naar Djokovic (6-2).

Frustratie

In de derde set is de spanning weer te snijden en zit Cobolli weer volledig in de wedstrijd. Hij pakte zelfs de leiding met 5-4 in games. Djokovic gooide uit frustratie zijn racket door de lucht. De ergernis had ook te maken met de laaghangende zon, die regelmatig in zijn ogen scheen.

Hij zette vervolgens zijn pet op en gaf geen game meer af. Hij won de derde set met 7-5. Daarna bood Cobolli opnieuw goed tegenstand. Voor Djokovic werd het luidruchtige publiek hem even iets te veel. Hij klaagde erover en hield zijn wijsvinger voor zijn mond.

Schrikmoment

De Serviër brak Cobolli in de laatste set en mocht serveren in de laatste game voor de winst. Daarin liet hij den fans nog flink schrikken. Hij viel en bleef in een vervelende houding op de grond liggen. Gelukkig kwam hij weer overeind en leek hij geen schade te hebben opgelopen. Hij won de laatste set met 6-4.

Djokovic sprak zich na afloop direct uit over het moment. Hij is opgelucht dat hij de laatste punten kon uitspelen en gaaft aan dat hij vaker valt op gras. "Hopelijk herstel ik op tijd voor de halve finale."

Veertiende halve finale

De Serviër kan in Londen voor de 25e keer een Grand Slam winnen. Hij staat voor de veertiende keer in de halve finale van het toernooi. Djokovic is deze eeuw een van de beste tennissers die Wimbledon ooit gezien heeft. Hij won het toernooi al zeven keer. De laatste twee edities verloor hij de finale van Carlos Alcaraz. Daarvoor was hij in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022 de beste.

Alles over Wimbledon

