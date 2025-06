De bloedhete eerste dag van Wimbledon heeft meteen een grote verrassing opgeleverd. Danill Medvedev is de voormalig nummer één van de wereld, maar heeft de laatste grandslams grote moeite om een hoog niveau te halen. Dat lukte hem op Wimbledon wederom niet en dat betekende een vroegtijdige uitschakeling.

De Rus nam het op tegen de Fransman Benjamin Bonzi en al snel bleek het een loodzware partij voor Medvedev te worden. Hij grossieerde in dubbele fouten (12) en haalde zelden zijn topniveau. Nadat hij de eerste set verloor (6-7) herpakte de toptennisser zich in set twee (6-3), maar daarna ging het alsnog mis.

Frustraties bij Medvedev

De derde set ging nipt naar de Fransman en daarna was de tank leeg bij de Rus. Hij ging in de vierde set met 6-2 ten onder en kan zo na een teleurstellend optreden Wimbledon alweer verlaten. De man die in 2022 even de nummer één was, was zijn frustraties tijdens de wedstrijd niet de baas en smeet zijn racket woest tegen het gras.

Nieuwe deceptie op Grand Slam

En dat is een deceptie voor de man die in 2023 en 2024 nog de halve finale wist te halen. De US Open-winnaar van 2021 stelt op de grote toernooien dit hele kalenderjaar al teleur. Aan het begin van 2025 strandde hij al in de tweede ronde van Australian Open. Een valse start, maar daarna ging het alleen maar minder. Op Roland Garros verloor hij zijn eerste partij meteen en dat geldt dus ook voor Wimbledon. Daardoor zakt de nummer negen van de wereldranglijst uit de top-10.

Veel prijzengeld

Voor Bonzi, net als Medvedev 29 jaar oud, is de zege een geweldige opsteker. De Fransman staat voor het eerst sinds drie jaar in de tweede ronde van het iconische toernooi. De huidige nummer 64 van de wereldranking is daardoor verzekerd van een mooi geldbedrag. Medvedev moet het met 'slechts' 77.000 euro doen, terwijl Bonzi al zeker is van 115.000 euro.

