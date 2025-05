Gefrustreerde toptennisser eist vertrek van toeschouwer en zorgt voor opmerkelijk moment

Hij veroverde Ahoy bij zijn eerste optreden, speelde het publiek plat en ging er met de titel vandoor. Carlos Alcaraz maakte direct duidelijk waarom hij zo geliefd is onder de tennisfans en nu komt hij terug. De organisatie van het ABN AMRO Open heeft bevestigd dat de 22-jarige Spanjaard volgend jaar opnieuw in Rotterdam te bewonderen is.