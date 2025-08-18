In aanloop naar de US Open zijn er twijfels over de fitheid van Novak Djokovic. Nieuwe beelden tonen dat hij nog steeds kampt met een dijbeenblessure. De 24-voudig grandslamwinnaar worstelt hier al maanden mee, waardoor zijn voorbereiding op de laatste Grand Slam van het seizoen ernstig is verstoord.

Djokovic besloot geen enkel voorbereidingstoernooi te spelen richting de US Open, waaronder het overslaan van de Cincinnati Open, omdat hij probeert te herstellen van zijn dijbeenblessure.

Sinds zijn nederlaag in drie sets tegen Jannik Sinner op Wimbledon, ruim een maand geleden, heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld. Daardoor groeit de vrees dat hij niet in topvorm zal zijn wanneer hij in Flushing Meadows aan de start verschijnt.

Blessure

De Serviër bereidde zich in Montenegro voor op het toernooi. Online zijn stiekem gefilmde beelden opgedoken van een trainingssessie, waarop te zien is hoe een fysiotherapeut aan Djokovic’ dijbeen werkt, terwijl hij voorzichtig tegen de achterwand van de baan leunt.

Na de korte behandeling werkte de 38-jarige nog enkele halfslachtige services af. Dat leidde bij sommige fans van Djokovic tot de vrees dat de nummer 7 van de wereld niet volledig fit is en niet klaar om de strijd aan te gaan op de US Open.

Dubbelspel

Aanstaande dinsdag vormt Djokovic een koppel met landgenote Olga Danilovic om deel te nemen aan het vernieuwde gemengd dubbelspel. In de eerste ronde treffen zij Mirra Andreeva en Daniil Medvedev. Bij winst wacht mogelijk een duel met Emma Raducanu en Carlos Alcaraz, mits dat duo weet af te rekenen met de als eerste geplaatsten Jack Draper en Jessica Pegula.

Loting

De Servische toptennisser gaat in New York de komende weken proberen om zijn 25ste grandslamtitel te pakken, maar omdat hij zo weinig toernooien speelt, moet hij vrezen voor een rampscenario bij de loting. Djokovic is op dit moment de nummer 7 van de wereld. Sinner, Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper en Ben Shelton staan allemaal boven hem op de ranglijst.

Normaal gesproken treffen de nummers 1 tot en met 4 in de kwartfinales een speler uit de groep 5 tot en met 8. Voor Djokovic betekent dat dat hij in die ronde al Sinner of Alcaraz kan tegenkomen. In theorie zou hij vervolgens de drie beste spelers ter wereld achter elkaar moeten verslaan, en dat lijkt op dit moment in zijn carrière een brug te ver.

