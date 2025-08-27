Stefanos Tsitsipas heeft uitgehaald op de US Open. De Griekse toptennisser kampt al maanden met een vormprobleem, maar won dinsdagavond wel met overtuiging van Alexandre Muller: 3-1 in sets.

Tsitsipas kent een zeer rumoerige periode. In juli werd bekend dat hij uit elkaar ging met collegatennisster Paula Badosa. Zij waren sinds 2023 een setje, waarna zij vorig jaar ook al even uit elkaar gingen. Vervolgens maakte de voormalig nummer drie van de wereld ook bekend te breken met zijn trainer, Goran Ivanisevic, met wie hij sinds mei van 2025 samenwerkte.

Daarover zei Tsitsipas na hun breuk: "Het is erg moeilijk om met een dictator te werken, met mensen die negatief over je praten en die niet als familie voelen." Om die reden ging de huidige nummer 28 van de mondiale ranglijst weer met zijn vader Apostolos Tsitsipas in zee als tennistrainer. Dat wierp niet direct zijn vruchten af, ook niet op de US Open.

Moeizame start

Tsitsipas begon namelijk moeizaam aan het Grand Slam-toernooi. De Franse Muller, die tien plekker lager staat op de wereldranglijst, won de eerste set met 4-6. Maar daarna klapte Tsitsipas keihard terug. Hij won de tweede set met 6-0 en pakte vervolgens de voorsprong door de derde set met 6-1 te winnen. De 27-jarige Griek had er minder dan een uur voor nodig om zijn achterstand om te buigen naar een voorsprong.

De Portugese tennisjournalist José Morgado was enorm onder de indruk van het spel van Tsitsipas. "Dit is het beste tennis wat ik hem heb zien spelen sinds Dubai." Dat toernooi was in februari en maart van dit jaar. Desondanks had Tsitsipas het knap lastig in de vierde set. Pas in de tiebreak rekende hij definitief af met Muller: 7-6 (7-5).

