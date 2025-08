Toptennisser Casper Ruud (26) is verloofd met landgenote Maria Galligani (29). Het Noorse koppel is van plan om in de zomer van 2026 te trouwen. Niet alle onderdelen van de voorbereiding kunnen Ruud boeien.

De nummer 13 van de ATP-ranking kwam na Roland Garros niet zoveel meer in actie. Hij sloeg het grasseizoen grotendeels over en was ook bij Wimbledon absent. Daardoor had de 26-jarige Ruud tijd om met zijn verloofde wat dingen door te nemen met het oog op hun huwelijksfeest. In Canada, waar hij meedoet aan het masterstoernooi in Montreal, sprak hij daarover.

'Ik wil weten waarvoor ik betaal'

"Ik had wat tijd vrij om mijn bruiloft van volgend jaar te plannen", zei hij op een persconferentie.

"Ik ben best betrokken bij het plannen daarvan en dat is leuk. We hebben ook een paar tripjes gemaakt om een geschikte locatie op te sporen. Ik ga je niet vertellen welke plek we hebben gekozen, maar ik kan wel zeggen dat we volgend jaar in de zomer trouwen. Heerlijk! Zoeken naar een lokatie was ook fijn. We hadden veel plezier. Gezien ik er aardig wat voor ga betalen wil ik ook weten waar ik mijn geld voor ga afstaan."

'Totally spacing out'

Had hij de afgelopen maanden ook veel moeten spelen, dan had hij de planning wellicht helemaal overgelaten aan zijn verloofde. "Maar ik wil er wel bij betrokken zijn", zegt Ruud.

"Oké, ik geef toe, er zijn ook bepaalde details zoals de kleuren en de versieringen die op tafel komen te staan, die ervoor zorgen dat ik mentaal helemaal afhaak. Dat soort dingen mag Maria bepalen. Wel wil ik mijn zegje doen over de plek en de tijd en ook wil ik een weten welke zaken het meeste geld kosten. Ik ben geen wijndrinker, maar ik zal ook aanschuiven bij het proeven van eten en wijn en taart."

Steun

De toptennisser en zijn vriendin zijn vorig jaar verloofd. "Ze steunt me al jarenlang. Ik ben heel gelukkig met haar en het is geweldig dat ik wordt omringd door zulke positieve mensen. Ja, ik ben een gelukkige gast", aldus de voormalige nummer 2 van de ATP-ranking.