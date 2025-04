'Lucky loser' Botic van de Zandschulp stapt ineens van de baan in Madrid

Botic van de Zandschulp heeft het ATP-toernooi van Madrid op zure wijze moeten verlaten. De Nederlandse toptennisser had eerst eigenlijk geen toegang tot het hoofdtoernooi, maar de 'lucky loser' mocht het in de eerste ronde tegen Jan-Lennard Struff alsnog laten zien.

Van de Zandschulp speelde een opmerkelijke wedstrijd. De eerste set tegen de Duitser stond bol van de fouten bij de Nederlander. Desondanks knokte hij zich in de set terug met drie games op rij, maar was Struff uiteindelijk met 7-5 te sterk. Van die fouten was in de tweede set niets meer te zien. Hij zette Struff onder druk en sleepte de tweede set overtuigend met 6-2 binnen. Een beslissende derde set moest er dus aan te pas komen.

Medische time-out

Daarin ging het al snel mis bij Van de Zandschulp. In de gewonnen tweede set moest hij al een medische time-out van een aantal minuten aanvragen. Hij dook naar binnen en werd behandeld door de dokter. Terug op de baan leek de Nederlander nergens last van te hebben, maar blijkbaar zat het ongemak hem toch in de weg. Hij wilde op wilskracht proberen die derde set en daarmee de partij ook te winnen, maar kreeg dat niet voor elkaar.

De ene na de andere bal vloog naast de lijnen, waardoor Struff binnen de kortste keren met 4-1 voor stond. Toen die score op het scorebord verscheen, liep Van de Zandschulp ineens naar het net en gooide hij de handdoek in de ring. Blijkbaar zat een fysiek ongemak hem toch te dwars om überhaupt de wedstrijd uit te spelen. Op 5-7, 6-2 en 1-4 voor Struff gaf de Nederlander op en verliet hij na 1.42 uur speeltijd teleurgesteld de baan van het Masters-toernooi.

Prijzengeld

Een doekje voor het bloeden is dat Van de Zandschulp 20.820 euro aan prijzengeld mee naar huis mag nemen voor zijn deelname aan de eerste ronde van de Mutua Madrid Open. De winnaar van het toernooi gaat uiteindelijk naar huis met bijna 1 miljoen euro. Tallon Griekspoor is de andere Nederlandse man die actief is in het enkelspel.

Lucky loser

Een lucky loser wordt door de organisatie uit de kwalificaties gehaald als een speler uit het hoofdtoernooi op het laatste moment afzegt. Van de Zandschulp was in Madrid zo'n 'lucky loser', maar kon die status niet gebruiken door als verrassing door te stoten.