Grote problemen laaien op voor Roland Garros: 'Niet vergeten dat ik een vrouw heb'

Roland Garros staat zaterdag voor een mogelijk probleem. De finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Inter Milan in München dreigt het tennistornooi in Parijs te overschaduwen. De samenloop van deze twee grote sportevenementen zou namelijk zowel de opkomst als de concentratie van de spelers op Roland Garros kunnen beïnvloeden.

Zo zou de Parijzenaar Arthur Fils, die het op donderdag in de tweede ronde opneemt tegen Jaume Munar, zichzelf in een lastige spagaat kunnen bevinden tussen de tennisbaan en zijn liefde voor voetbal als hij verder komt in het toernooi.

"Ik ben van plan naar de wedstrijd te gaan," grapte Fils over het mogelijke conflict. "Nee, het is een enorme finale. Ik kijk hem vanuit mijn kamer. Ik wil er geen energie aan verspillen, maar ik zal er wel helemaal in opgaan", zo voegde hij eraan toe. (via Express)

Gesprek

"Laat me donderdag eerst mijn wedstrijd spelen, dan ga ik een praatje maken met Amélie," zei hij, doelend op een gesprek met toernooidirecteur Amélie Mauresmo.

Hoewel Fils de situatie misschien met een knipoog benaderde, staat Mauresmo daadwerkelijk voor een lastig dilemma. De kans is zeer reëel dat de publieke belangstelling voor de derde ronde op zaterdagavond afneemt, aangezien fans mogelijk massaal naar lokale cafés trekken om PSG te steunen in hun jacht op de eerste cup met de grote oren uit de clubgeschiedenis.

Link

Dat de voetbalclub en het tennistoernooi uit de Franse hoofdstad een link met elkaar hebben, was al eerder te zien. Zo was PSG-ster Ousmane Dembélé aanwezig bij de lotingsceremonie van Roland Garros, terwijl teamgenoten Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué en João Neves werden gespot op de tribune bij het toernooi, waar ze Carlos Alcaraz aanmoedigden tijdens zijn openingswedstrijd.

Dembélé's vriend, Ugo Humbert, die het opneemt tegen de Brit Jacob Fearnley, hoopt bij een eventuele plaatsing op een vroege wedstrijd op zaterdag. "Liever aan het begin van de dag", grapte hij over het mogelijke tijdstip. "Terwijl we nog aan het herstellen zijn . 11 uur ’s ochtends is perfect!"

Monfils en Svitolina

Ondertussen staat de Franse Gaël Monfils donderdag tegenover de Britse toptennisser Jack Draper. Zelfs een nederlaag zal zijn stemming niet bederven, want ook zijn vrouw, Elina Svitolina, strijdt mee om de titel.

"Voorlopig heb ik nog geen ticket (voor de finale in München)", gaf hij toe. "Maar je moet niet vergeten dat ik mijn vrouw heb. Een ticket regelen is geen probleem, maar we moeten ook kijken of ik überhaupt kan gaan."

