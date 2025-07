Servische media maken zich grote zorgen om Novak Djokovic tijdens Wimbledon. De toptennisser zou te maken hebben met fysieke problemen en dat kan hem duur komen te staan op het grandslamtoernooi.

Djokovic is nog als een van de weinige toppers over op het gras in Londen. De zevenvoudig kampioen schoof donderdag in de tweede ronde de Brit Daniel Evans in drie sets aan de kant: 6-3, 6-2, 6-0.

Dat ging echter niet zonder slag of stoot, zag het Servische medium Blic. Er werden merkwaardige momenten gespot in zijn partij tegen Evans. Bovendien had hij in de eerste ronde tegen Alexandre Muller nog een medische timeout nodig.

Yoga

De 38-jarige is dan ook niet meer zo fit als in zijn jongere jaren, maar doet er alles aan om zo gezond mogelijk te leven. Hij staat erom bekend dat hij voornamelijk plantaardig eet, mediteert en veel yoga doet.

Dat laatste kwam ook van pas op Wimbledon. Tijdens zijn wedstrijd tegen Evans moest hij zijn lichaam soms in volledig uitgestrekte posities bewegen om de ballen van zijn tegenstander terug te slaan.

Ademhaling

Djokovic geeft zijn lichaam ook veel rust en focust zich dit seizoen aan de Grand Slams. Veel andere toernooien laat hij aan zich voorbijgaan, maar daardoor letten ze in Servië extra op de wedstrijden die hij wel speelt.

Daarbij viel er ook iets op bij het wisselen van kant in een duel. Djokovic deed veel uitgebreide stretchoefeningen. Volgens Blic zouden die specifieke beweging erop wijzen dat de tennisser kampt met ademhalingsproblemen. De nummer zes van de wereld hiel zijn handen achter zijn hoof en maakt vervolgens een diepe squat.

'Grote problemen'

Bovendien meldt het medium dat er 'grote problemen' waren voor Djokovic tijdens de medische timeout in de eerste ronde tegen Muller op Wimbledon. De tennisser sprak zich vervolgens zelf uit over zijn fysieke gesteldheid.

"Vorig jaar had ik in de eerste rondes last van mijn knie. Ik wist niet of ik zo vrij kon bewegen als ik zou willen. Dat is nu anders", aldus Djokovic. "Ik denk nu niet aan mij knie en er is geen sprake van een groot fysiek probleem. Natuurlijk is er altijd wel wat aan de hand wat beter kan. Maar over het algemeen is mijn lichaam goed in vorm."

