Tennislegende Novak Djokovic heeft zich donderdag simpel geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Serviër maakte gehakt van zijn Britse tegenstander Daniel Evans en kreeg na afloop bij het interview op de baan ook de lachers op zijn hand. Djokovic had zelfs een opvallende uitnodiging in petto voor zijn oude rivalen Roger Federer en Rafael Nadal.

Djokovic had in zijn eerste ronde tegen de Fransman Alexandre Muller heel veel moeite om breakpoints te benutten en dat kostte hem zelfs een set. Twee dagen later deed zich hetzelfde probleem voor, want het lukte hem pas bij zijn tiende breakpoint om Evans eindelijk te breken. Daarna was het verzet van de Brit echter gelijk gebroken. Hij had geen antwoord op het spel van de tennislegende en de indrukwekkend spelende Djokovic gunde hem nauwelijks meer een game.

De Serviër was na afloop dan ook enorm tevreden met zijn spel: "Hij is een zeer getalenteerde speler met veel gevoel. Zijn slice is lastig te retourneren als je niet op de top van je kunnen bent. Ik wist dat, ik had me goed voorbereid en mijn tactiek was perfect. Er zijn van die dagen dat alles klopt."

Bron: HBO Max / Eurosport

Door de zege staat zevenvoudig kampioen Djokovic alweer voor de negentiende keer in de derde ronde op Wimbledon en toen hij daar naar gevraagd werd, kwam hij met een gevatte reactie: "Dat is een ongelooflijke statistiek, het is bijna net zoveel als de leeftijd van Sinner en Alcaraz. Ik geniet nog steeds van de sport en dit blijft mijn favoriete toernooi, een toernooi dat altijd in mijn hart zit. Elke mijlpaal die ik hier bereik is speciaal. Ik ben bevoorrecht dat ik dit kan doen."

Strandbezoek met Federer en Nadal

De Serviër erkende dat hij weinig tijd heeft om stil te staan bij alles dat er veranderd is in de twintig jaar tussen zijn debuut en nu. Hij denkt dat het moment later wel gaat komen en deed vast een uitnodiging aan het adres van zijn oude rivalen.

"Op dit niveau blijven presteren vergt veel offers. Ik speel niet meer zoveel als vroeger en de vrije weken besteed ik aan mijn kinderen. Nu denk ik niet te veel aan die jaren, maar er komt een tijd dat ik met Federer en Nadal aan het strand lig met een margarita. Dan zal ik aan al die momenten terugdenken."

Duel tegen landgenoot

Djokovic speelt in de derde ronde tegen een landgenoot. Miomir Kecmanovic is dan de tegenstander van de 24-voudig grandslamkampioen. De Serviër won eerder op de donderdag in vier sets van Jesper de Jong, die daardoor dus een eerste ontmoeting met de zevenvoudig kampioen misloopt.

