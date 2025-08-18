Novak Djokovic reeg jarenlang de grandslamtitels aan elkaar, maar inmiddels staat hij al bijna twee jaar droog. De Servische tennislegende hoopt daar op de US Open verandering in te gaan brengen. Djokovic won daar twee jaar geleden zijn laatste Grand Slam. In New York krijgt de drievoudig kampioen echter mogelijk te maken met een horrorloting.

Djokovic lijkt inmiddels definitief voorbijgestreefd door de nieuwe generatie. Hij haalde op alle grandslamtoernooien dit jaar wel de halve finales, maar kwam daarin elke keer tekort. De Serviër moest dan ook lijdzaam toezien hoe Jannik Sinner en Carlos Alcaraz de grote titels verdeelden. Dat doen de twee rivalen overigens al sinds het begin van 2024, want van de laatste zeven Grand Slams won Sinner er vier en Alcaraz drie.

De inmiddels 38-jarige Djokovic was in 2023 de laatste andere speler die één van de grote toernooien wist te winnen. Hij pakte op de US Open toen zijn 24ste grandslamtitel. Het leek een kwestie van tijd voordat nummer 25 zou volgen, maar inmiddels is het de grote vraag of die er ooit nog gaat komen. Het zou een record betekenen, want niemand wist ooit 25 grandslamtitels in het enkelspel te pakken in het tennis. Djokovic deelt het record momenteel nog met Margaret Court.

Keuze van Djokovic heeft gevolgen

Djokovic gaat in New York de komende weken een nieuwe poging wagen, maar niemand weet hoe hij ervoor staat. Op Wimbledon liep hij een blessure op in zijn kwartfinale tegen Flavio Cobolli en na zijn nederlaag tegen Sinner in de ronde daarna kwam hij niet meer in actie. Djokovic sloeg de masterstoernooien van Toronto en Cincinnati allebei over.

Hij heeft zich dus helemaal kunnen richten op de US Open, maar doordat hij zo weinig toernooien speelt, moet hij wel vrezen voor een rampscenario bij de loting. Djokovic is op dit moment de nummer 7 van de wereld. Sinner, Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper en Ben Shelton staan allemaal boven hem op de ranglijst.

Horrorloting dreigt

De nummers 1 tot en met 4 spelen in de kwartfinales in principe tegen de nummer 5 tot en met 8. Djokovic kan dus al in die ronde Sinner of Alcaraz tegenkomen. In theorie is het mogelijk dat hij de drie beste spelers ter wereld achter elkaar moet zien uit te schakelen en dat lijkt op dit punt in zijn carrière een brug te ver.

Dat gebeurde eerder dit jaar namelijk al op de Australian Open en Roland Garros. In Melbourne won hij knap van Alcaraz in de kwartfinales, maar dat kostte hem fysiek zoveel moeite dat hij in de halve finale tegen Zverev moest opgeven. In Parijs schoof hij juist Zverev aan de kant, maar ging het bij de laatste vier mis tegen Sinner. Djokovic moet dus vrezen voor zo'n zelfde soort scenario in New York. De loting voor het enkelspel vindt plaats op donderdag 21 augustus.

Gemengd dubbel

Djokovic komt overigens al voor de loting in actie op de US Open. Hij speelt namelijk in het gemengd dubbel met Olga Danilović. Dat evenement wordt op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus gespeeld. De organisatie heeft de opzet van het toernooi is volledig op de schop gegooid en dus doen er ook een hoop grote namen aan het enkelspel mee.

