Lorenzo Musetti schopte het een maand geleden nog tot de halve finale van Roland Garros, maar de toptennisser is op Wimbledon al in de eerste ronde gestrand. De nummer zeven van de wereld verloor zelfs van een qualifier.

Nikoloz Basilashvili zal gebaald hebben toen hij de loting zag. De Georgiër werd gekoppeld aan Musetti, die een kleine maand geleden nog in de halve finale van Roland Garros stond. Dat had zomaar de finale kunnen zijn, als een blessure in de wedstrijd tegen Carlos Alcaraz geen roet in het eten had gegooid.

Musetti kwam zelfs met 1-0 in sets voor tegen de uiteindelijke winnaar van de Franse Grand Slam, maar moest door blessureleed toch het hoofd buigen. Sindsdien kwam de Italiaanse nummer zeven van de wereld niet meer in actie en inmiddels is duidelijk waarom. Musetti lijkt simpelweg nog niet voldoende hersteld van zijn bovenbeenblessure.

Stuntende qualifier

Basilashvili kwam de kwalificaties door en mocht zich als nummer 126 van de wereld melden op het hoofdtoernooi. In de eerste set tegen Musetti verraste hij direct door met 6-2 te winnen. Vervolgens deed de Italiaan wel wat terug in de tweede set (6-4), waarna er in de derde set een tiebreak nodig was om Basilashvili als winnaar aan te wijzen. Daarna was de herstellende Musetti gebroken: de qualifier pakte de vierde set met 6-1.

De Georgiër mag zich woensdag weer melden op de baan om het wederom op te nemen tegen een Italiaan. Zijn tegenstander in de tweede ronde is Lorenzo Sonego, die op dinsdag van Jaime Faria won.

