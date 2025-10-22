Een te volle agenda is steeds vaker onderwerp van gesprek binnen de tenniswereld. Veel spelers klagen hier regelmatig over. Als het aan tenniscoach en voormalig topspeler Paul Haarhuis ligt, kunnen dat soort verhalen echter met een korreltje zout worden genomen, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Afgelopen week reisde de internationale tennistop af naar het Saudische Riyad voor de Six Kings Slam, waar Jannik Sinner in de finale wist te winnen van Carlos Alcaraz en ruim vijf miljoen euro aan prijzengeld opstreek. “Daarom neem ik de verhalen over ‘het seizoen is te lang’ altijd met een korreltje zout,” zegt Haarhuis (59). “Zodra het seizoen voorbij is, kiezen de spelers er namelijk zelf voor om vier, vijf of zes van dit soort exhibitietoernooien te spelen.”

'Maken het seizoen daarmee voller'

“Natuurlijk zeggen ze dan altijd: ‘Ja, maar een exhibitie is een andere aanslag op je lijf en op je geest’”, gaat Haarhuis verder. “Dat klopt ook wel, want bij zo’n toernooi zullen ze een minder zware voorbereiding hebben dan bij een masterstoernooi bijvoorbeeld, maar toch maken ze het seizoen daarmee wel voller.”

De tenniscoach, die vorige maand als captain met het Nederlandse Davis Cup-team in Groningen ten onder ging tegen Argentinië, denkt er al langere tijd zo over. “Dertig jaar geleden vond ik dat al: ze willen het seizoen korter maken, maar proppen het vervolgens vol met exhibities.”

Lucratiever

Toch begrijpt Haarhuis wel waarom spelers aan dit soort toernooien meedoen. “Dat is lucratiever, zeker voor de topspelers en hun managementbureaus. Als ik manager was van Alcaraz, zou ik ook meer verdienen als ik hem laat spelen in Saudi-Arabië, waar hij enorm veel startgeld krijgt, dan wanneer hij de masters in Parijs speelt, waar hij niks voor krijgt.”

Volgens de voormalig toptennisser, die samen met Jacco Eltingh nog altijd het meest succesvolle Nederlandse dubbelduo aller tijden vormt, heeft het weinig zin om het tennisseizoen in te korten. “Dan vinden ze wel weer ergens een toernooi om aan mee te doen, of een competitiewedstrijd in Frankrijk voor de iets lagere spelers. Dus neem ik dat altijd een beetje met een korreltje zout. Aan de ene kant is dat alleen maar goed, want je wil toch een wedstrijdje spelen aangezien tennis een wedstrijdsport blijft, maar echt vrij neem je natuurlijk niet dan.”

i Paul Haarhuis tijdens de Davis Cup Finals. ©Getty Images

Strengere regels?

Toch zijn strengere regels over de deelname aan tennistoernooien zoals de Six Kings Slam volgens Haarhuis absoluut geen optie: “Een tennisser is een ZZP’er. Ik vind het sowieso belachelijk dat je soms ergens niet mag spelen omdat de ATP dat niet wil. Het is niet zo dat zij het bestaansrecht van een speler hebben.”