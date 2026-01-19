De opmerkelijke gang van zaken in aanloop naar de eerste ronde van de Australian Open zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Een van de tennissers meldde zich op het laatste moment af, maar dat betekent niet dat hij met lege handen naar huis gaat. Ellen Hoog en Naomi van As begrijpen daar niets van.

“We hebben een speler die zich terug heeft getrokken en ongelooflijk, maar dan krijg je dus geld mee!", vertelt voormalig tophockeyster Van As in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. "De helft van wat je normaal krijgt als je de eerste ronde speelt, krijg je dan mee. Dat geldt als je je afmeldt nadat het speelschema bekend is gemaakt. Niet normaal...”

Ook haar oud-ploeggenote Hoog weet niet wat ze hoort: “Ja, 40.000 euro. Hij had een elleboogblessure, heeft gewacht tot het speelschema bekend was om zich af te melden en krijgt dus 40.000 euro mee. Slim.”

Arthur Cazaux

De twee hebben het over de Franse tennisser Arthur Cazaux. In 2024 stond hij in Melbourne nog in de achtste finales, maar voor deze editie meldde hij zich enkele uren voor het begin van zijn wedstrijd af. Begin januari tijdens het toernooi van Brisbane moest hij in zijn duel in de tweede ronde ook al opgeven vanwege problemen aan zijn elleboog.

“Het is ook wel nasty eigenlijk”, aldus Van As. Hoog: “Het is een heel rare regel.” Daar is haar metgezel het helemaal mee eens: “Je weet dus dat je niet gaat spelen, maar dan wacht je tot het speelschema bekend is…" Hoog: “Dat denken we natuurlijk, dat hij dat gedaan heeft.”

Alexander Blockx

Het afmelden van Cazaux was overigens goed nieuws voor Alexander Blockx. De Belg verloor in de derde ronde van de kwalificatie, maar kreeg alsnog een laat telefoontje waarin hem verteld werd dat hij alsnog op de baan mocht verschijnen. Een groot succes werd dat niet: de Portugees Jaime Faria was in vier sets te sterk. De 20-jarige nummer 96 van de wereld mocht wel een bedrag van bijna 86.000 euro mee naar huis nemen.

Alles over de Australian Open

