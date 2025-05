Het ontbreken van tennisicoon Rafael Nadal op Roland Garros is reden voor een feestje

Roland Garros gaat zondag van start, maar alle ogen zijn op de eerste dag van het toernooi niet gericht op de deelnemers van dit jaar. De opening staat volledig in het teken van de speciale ceremonie rond recordkampioen Rafael Nadal. Voor zijn fans is het enorm balen dat we hem niet meer als speler zien in Parijs, maar volgens Sportnieuws.nl-tenniswatcher Noah Hoogenboezem is het juist heel goed nieuws voor alle tennisliefhebbers.

Natuurlijk is Nadal met veertien titels de koning van Roland Garros en deed hij weergaloze dingen op de gravelbanen in Parijs. Het is ook meer dan terecht dat hij een eerbetoon krijgt. Maar als de ceremonie voorbij is, moet de organisatie hem zo snel mogelijk in een auto naar de luchthaven proppen. Hoe sneller hij in het vliegtuig terug naar Mallorca zit, hoe beter. Voor je het weet bedenkt hij zich, kondigt hij zijn comeback aan en staat hij maandag ineens toch weer op de baan.

Gijzelnemer

Het zou het absolute rampscenario zijn. Nadal is niet alleen de absolute koning van het toernooi, maar ook de grootste gijzelnemer die het tennis ooit gekend heeft. De Spanjaard speelde 116 partijen op het gravel in Parijs en verloor er slechts vier. En dan valt het grootste deel van die nederlagen ook nog toe te schrijven aan blessures.

Nadal martelde bijna twintig jaar lang alle wereldtoppers in de stad van de liefde. Wat ze ook deden, het was nooit genoeg om hem te verslaan. Sterker nog, het was nauwelijks genoeg om een paar games van hem te winnen. Fans keken tientallen keren naar partijen zonder enige spanning.

Djokovic en Federer als amateurs

‘Tennis is een heel simpel spelletje, 128 mannen doen mee aan Roland Garros en na twee weken staat Rafael Nadal met de beker in zijn handen.’ In een alternatief universum had het een quote van een tennissende Gary Lineker geweest.

Zelfs aartsrivalen Novak Djokovic en Roger Federer leken bij vlagen amateurtennissers als ze in Parijs tegenover Nadal stonden. Oké, de Serviër wist hem in 2015 en 2021 te verslaan, maar was vooral op het juiste moment op de juiste plek gezien de gehavende versie van Nadal die tegenover hem stond.

Tennisdictatuur in Parijs

Frankrijk is op papier een democratische republiek, maar op het tennispark van Parijs was er jarenlang sprake van een dictatuur. Het is een wonder dat het Internationaal Strafhof in Den Haag nooit een onderzoek heeft ingesteld. Toptennissers werden verslonden en Casper Ruud was uiteindelijk in 2022 het laatste slachtoffer van het regime.

Nadal hoefde hem, zoals het een echte dictator betaamt, niet eens zelf te intimideren. Dat deed de stadionspeaker wel voor hem. De Noor speelde de eerste grandslamfinale uit zijn carrière en wist al tijdens het inspelen dat zijn hoofd eraf zou gaan. Nadal werd op dat moment namelijk voorgesteld aan het publiek.

"Winnaar van Roland Garros in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 en 2020", galmde er door het stadion. De stadionspeaker was nog lief door 2022 achterwege te laten, maar iedereen wist dat het jaartal snel aan het rijtje toegevoegd zou worden.

De gravelkoning is dood

Het tennispensioen van Nadal betekent het einde van het tennisregime. Waar spelers jarenlang met de ziel onder hun arm naar Parijs afreisden, is dat dit jaar totaal anders. Carlos Alcaraz is titelverdediger én topfavoriet, maar is er iemand die zonder twijfel zijn hypotheek in zou zetten op een nieuwe zege voor hem? Met onder anderen Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper, Holger Rune en Casper Ruud zijn er tenslotte flink wat concurrenten.

Het belooft daarmee de mooiste editie in meer dan twintig jaar tijd te worden bij de mannen, maar dan mag de organisatie geen steekje laten vallen. Zondagavond gaat er om 20.45 uur een vliegtuig van Parijs naar Mallorca en daar moet Nadal in zitten.

Het toernooi keert dit jaar meer dan 50 miljoen euro aan prijzengeld uit, dus dan moet die 100 euro voor een vliegticket er vast wel vanaf kunnen. Dat bedrag is wisselgeld om de fans eindelijk eens een spannend toernooi te geven en Nadal kan zijn vrouw bijstaan als hun tweede kindje binnenkort ter wereld komt. Een absolute win-winsituatie. De gravelkoning is dood, leve Roland Garros.

