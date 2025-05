Hoe alles voor tennislegende Novak Djokovic begon hier in Nederland: 'Hij liep met een big smile'

Met een indrukwekkend totaal van 100 ATP-titels gaat Novak Djokovic (38) dinsdag op Roland Garros verder met de jacht op zijn 25e grandslamtitel. De Serviër bereikte zaterdagavond die bijzondere mijlpaal van 100 titels. Het begon voor hem echter allemaal in Nederland.

Het is de zomer van 2006. Op achttienjarige leeftijd is Djokovic de nummer 36 van de wereld en het grote publiek heeft nog niet van hem heeft gehoord. Hier in Nederland, op sportpark De Bokkeduinen in Amersfoort, staat de Servische tennisser aan het prille begin van zijn zegetocht.

Kritiek

De toernooidirecteur van de Dutch Open, Hans Felius, haalde in 2006 het Servische toptalent naar Nederland, ondanks dat niet iedereen het daarmee eens was. " Novak had een wildcard nodig om toegelaten te worden. Ik weet nog goed dat ik veel kritiek kreeg toen ik besloot om hem die te geven, want veel mensen zagen liever een Nederlander op zijn plek”, aldus Felius tegenover De Telegraaf.

Ondanks de kritiek stond Felius achter zijn keuze, en hij is er nog steeds blij mee. " Ik ben trots dat ik heb doorgezet. Nu kunnen we zeggen: Het begon gewoon in Nederland. Ik wilde die jongen zó graag naar Amersfoort halen."

Potentie

Maar waarom wilde hij dat doen? De toernooidirecteur kon in 2006 niet voorzien dat Djokovic zo groot zou worden. Hij had echter wel in de gaten dat de Serviër veel potentie had. " Ik volgde Novak al vanaf zijn twaalfde. Niet veel later timmerde hij al aan de weg tegen de senioren. Dat vond ik ongelofelijk indrukwekkend. Ik wilde iedereen in Nederland laten zien hoe goed je al kan zijn op zo’n jonge leeftijd."

Geweldige indruk

En dat je zo goed kan zijn op zo'n jonge leeftijd bewees Djokovic inderdaad. Want tijdens het toernooi in Amersfoort maakte de Serviër een ontzettend goeie indruk op het gravel. Als jonge speler won hij makkelijk zijn wedstrijden en gaf geen set weg, waardoor hij in ons kikkerlandje de wereld liet zien wat hij waard was.

Niet alleen de kwaliteiten van Djokovic maakten indruk op de toernooidirecteur. Ook de houding van de Serviër zal Felius nooit meer vergeten. " Ik kan me vooral nog herinneren hoe vrolijk hij was", zo begint hij. "Het toernooi viel precies tijdens een hittegolf en de temperaturen liepen op tot veertig graden. Novak sliep in een hotel zonder airco, maar hij klaagde geen één keer. Met een big smile liep hij de hele week rond en hij was heel makkelijk in de omgang."

Succesvol

In de jaren na zijn allereerste toernooizege ontwikkelde Djokovic zich tot een waar icoon en de meest succesvolle tennisser ooit. Hij behaalde maar liefst 24 grandslamtitels, stond 428 weken bovenaan de wereldranglijst en heeft nu ook zijn 100e ATP-titel op zak. Alleen Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) gingen hem daarin nog voor.

Op dinsdag opent Djokovic de jacht op zijn 25e grandslamtitel. In de eerste ronde van Roland Garros neemt hij het op tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.

