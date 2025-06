Wimbledon begint vandaag met de eerste ronde. Het Engelse gras in Londen staat bol van de verhalen en opmerkelijke feitjes. Waar vaak de finales tot de verbeelding spreken tijdens het immense tennistoernooi, daar staat een wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi in de geschiedenisboeken geschreven en is er zelfs een gedenkteken op het complex te vinden. Terug naar John Isner tegen Nicolas Mahut in 2010.

De Amerikaan, toenmalig nummer 19 van de wereld, dacht in de Franse nummer 148 van de wereld een prima tegenstander te treffen om aan Wimbledon te beginnen. Maar wat hij bij de eerste service op 22 juni niet wist, was dat hij de langste wedstrijd in de geschiedenis van het tennis zou gaan spelen. Nog altijd is dat record niet verbroken en herinnert de plakkaat op het Wimbledon-complex aan deze sensationele wedstrijd.

i Op het complex van Wimbledon hangt nog altijd een plakaat van langste wedstrijd ooit. ©Getty Images

Duisternis

De partij tussen de boomlange Isner en de Franse qualifier Mahut begon om 19.13 uur Nederlandse tijd volgens planning. Omdat ze op baan 18 moesten spelen, gooide de invallende duisternis roet in het eten. Om 22.07 uur werd de partij stilgelegd voor het begin van de vijfde set. Beide mannen hadden elkaar toen al bijna drie uur afgebeuld, met een 2-2 setstand tot gevolg. De derde en vierde set eindigden allebei in een tiebreak.

Wedstrijd duurt drie dagen

Op woensdag 23 juni werd de partij Isner-Mahut vervolgd om 15.05 uur. Het record voor langste wedstrijd ooit werd vervolgens om 19.45 uur al verbroken. Maar het einde van de wedstrijd was nog lang niet in zicht. De nieuwe regels schreven toen voor dat er pas een winnaar aangewezen kon worden als diegene met twee games verschil in de laatste set voorstond. Bij 59-59 om 22.09 uur die avond moest de umpire voor de tweede keer ingrijpen en het restant uitstellen tot weer een dag later.

Wimbledon maakt einde aan 147 jaar traditie, toptennissers balen: 'Gaat er heel gek uit zien' Wimbledon gaat er vanaf maandag voor het eerst anders uitzien dan gewend. Het Engelse tennistoernooi op het heilige gras in Londen kent al 147 jaar de traditie van menselijke lijnrechters, maar daar komt nu verandering in. Dat leidt tot balende reacties van toptennissers als Aryna Sabalenka.

Langste wedstrijd ooit

Donderdag 24 juni moest het dan maar gaan gebeuren. Om 16.40 uur kwamen Isner en Mahut voor de derde keer de baan op voor hun partij die op dinsdag was begonnen. Ruim een uur later, om 17.47 uur, was de extreme marathonpartij eindelijk voorbij. De laatste set alleen al duurde op dat moment 8 uur en 11 minuten en eindigde in een 70-68 zege voor Isner. Hij en Mahut werden meteen naar het scorebord geroepen om een historische foto te maken. De twee toptennissers én de umpire werden vereeuwigd voor de stilgezette klok. In totaal duurde de 'langste wedstrijd ooit' 11 uur en 5 minuten. Dat record is nog altijd niet verbroken.

i John Isner valt op de grond na het winnen van 'de langste wedstrijd ooit'. ©Getty Images

Records en nieuwe regels

De wedstrijd kreeg de bijnaam 'het eindeloze duel' en door de bizarre tijd die het duurde braken Isner en Mahut meerdere records. Zo sloegen ze bijvoorbeeld allebei meer dan 100 aces. Sinds 2022 is er een nieuwe regel, om dergelijke organisatorische nachtmerries te voorkomen. Bij 6-6 in de laatste set volgt er nu altijd een tiebreak van tien punten. Daardoor zal Isner - Mahut voor altijd het record dragen voor langste wedstrijd ooit op een Grand Slam.

i John Isner en Nicolas Mahut knuffelen aan het net na hun marathonpartij. ©Getty Images

Andy Roddick regelde eten

Andy Roddick speelde ook een kleine rol in de historische partij. De Amerikaan hielp zijn landgenoot Isner in de onderbrekingen door voor het eten te zorgen. Hj regelde drie dozen pizza's, diverse soorten kip en aardappelpuree. Isner gaf later aan dat hij zoveel honger had dat hij 'wel 12 Big Macs op had gekund. Slapen deden zowel Isner en Mahut nauwelijks in de twee nachten tussen de games door.

Tennislegende walgt van 'witte' Wimbledon-traditie: 'Mijn sport maakt me gek' Wimbledon staat op het punt van beginnen, maar vlak voor de start van het iconische tennistoernooi in Engeland uit een tennislegende flinke kritiek op een van de grootste tradities van de Londense Grand Slam. De verplichte witte kleding zorgt voor onbegrip bij niemand minder dan Billie Jean King.

Falend scorebord

Het iconische groene scorebord kon de duizelingwekkende cijfers nauwelijks aan op baan 18. Bij een tussenstand van 47-47 stonden de scores stil en ging het scherm zelfs tijdelijk op zwart. Programmeurs moesten toegeven dat het scorebord maar was ingesteld om tot 47-47 door te kunnen. 's Nachts werden er reparaties uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de historische cijfers bijgehouden konden worden.

Herhaling een jaar later

Grappig feitje: Isner en Mahut werden een jaar later puur toevallig wéér aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van Wimbledon. De fans hoopten op een herhaling van de langste wedstrijd ooit, maar werden 'teleurgesteld': Isner won 'gemakkelijk' met 3-0 in sets van de Fransman. De klok tijdens dat duel stond stil binnen drie uur spelen.

i Een jaar na hun langste wedstrijd ooit, speelden ze in de eerste ronde van Wimbledon toevallig weer tegen elkaar. ©Getty Images

Mahut op Wimbledon 2025

Mahut doet, geloof het of niet, op 43-jarige leeftijd nog mee aan Wimbledon in 2025. Vijftien jaar nadat hij in de geschiedenisboeken terechtkwam, speelt hij in het dubbelspel bij de mannen met landgenoot Quintin Halys. John Isner kan hij niet meer tegenkomen, want de veertigjarige Amerikaan is gestopt.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.