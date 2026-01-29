Tennisfans krijgen deze week de unieke kans om een legendarisch item om de kop te tikken. Het racket dat Novak Djokovic gebruikte in de legendarische Australian Open-finale van 2012 tegen Rafael Nadal wordt namelijk geveild. Geïnteresseerden zullen wel diep in de buidel moeten tasten om de trotse eigenaar te worden van een stukje tennisgeschiedenis.

Het racket van Djokovic, waarmee hij in 2012 de legendarische Australian Open-finale tegen Rafael Nadal won, wordt geveild via veilinghuis SCP Auctions. De 38-jarige Serviër pakte daarmee niet alleen de grandslamtitel, maar ook een bijzonder record.

De epische wedstrijd was namelijk de langste grandslamfinale in de tennisgeschiedenis. De partij duurde bija zes uur. Djokovic won uiteindelijk met 3-2 in sets. Hij vierde die historische overwinning op opvallende wijze: hij verscheurde zijn shirt nadat hij zijn racket had laten vallen.

En dat racket kunnen fans nu in handen krijgen. Het gaat om een HEAD Speed-racket, met een 18x20 snarenpatroon en een 27-inch frame, waarop ook Novaks handtekening staat. Er kan nog geboden worden tot zaterdag. Donderdag staat het hoogste bod al op 180.000 dollar.

Anonieme verkoper

Het veilinghuis meldt dat het racket wordt aangeboden door een anonieme verkoper. Die was aanwezig bij de finale in Melbourne en zat direct achter de bank van Djokovic tijdens de wedstrijd. De fan kreeg het racket als 'teken van dankbaarheid'.

De langste finale ooit

De nummer drie van de wereld sleepte in 2012 zijn derde trofee in Australië in de wacht. Inmiddels staat de teller op tien eindzeges in Melbourne. Daar kan er dit jaar nog een bij komen. Djokovic staat in de halve finale van het toernooi tegen Jannik Sinner, nummer twee van de ranglijst.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.