Alexander Zverev staat vrijdag in de halve finale van de Australian Open. Volgens tennisicoon Boris Becker heeft hij die prestatie misschien wel te danken aan een speciale supporter. Een bekend Duits model wordt namelijk vaak met de tennisser gespot. "Speelt er iets wat wij niet weten?"

Het 30-jarige model Caro Daur werd in Australië al veelvuldig gespot met Zverev, nog voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen van start ging. Ook tijdens de Australian Open dook ze op. Zo zat ze op de tribune bij de partij tussen de Duitser en de Amerikaan Learner Tien in de kwartfinale (6-3 6-7 (5) 6-1 7-6 (3)).

'Speelt zij een rol?'

Het opvallende gezelschap van de nummer vier van de wereld is niet onopgemerkt gebleven. Ook tennisicoon Becker heeft zich erover uitgesproken. Hij vroeg zich in een podcast met oud-tennisser Andrea Petkovic af of er meer speelde dan een goede vriendschap. "Die blonde vrouw uit Hamburg is er altijd bij. Speelt zij een rol?", vraagt hij zich af over het goede toernooi van Zverev.

Zverev worstelde vorig seizoen nog ernstig met zijn mentale gezondheid en dat had invloed op zijn spel. Daar lijkt hij nu geen last meer van te hebben, ziet ook Becker. "In München zeggen mensen dat hij zo in balans is, zo grappig en altijd in een goede bui. Speelt er iets wat wij niet weten?", vraagt hij zich daarom af. Petkovic wil er niet op reageren. "De betrokkenen moeten daar zelf antwoord op geven."

Zverev, die een publieke relatie heeft met bekende Duitse presentatrice Sofia Thomalla, sprak zich voorafgaand aan het toernooi al uit over de geruchten. Hij was niet blij met alle speculatie in zijn thuisland rondom de aanwezigheid van Daur. "Ik wil me focussen op feiten, geen geruchten. Het is irritant als mensen dingen verzinnen", zei de 28-jarige. "Journalisten hebben vaak meer macht dan de betrokken mensen. Elk verhaal kan dubbelzinning worden geschreven. Dat vind ik soms wel vervelend."

Stilte bij vriendin

De Duitse krant BILD merkt ook nog op dat het tijdens de Australian Open opvallend stil is rondom Thomalla. Zij heeft de afgelopen weken niks gepost over de prestaties van haar vriend, wat ze noormaal gesproken wel vaak deed bij een overwinning van hem.

Zverev speelt vrijdag in de halve finale tegen nummer één van de wereld Carlos Alcaraz. Hij zal dan alle steun kunnen gebruiken, dus wie weet zit Daur weer op de tribune in Melbourne.

